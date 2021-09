Afeganistão. Talibãs anunciam controlo do vale de Panchir e prometem governo para breve

No entanto, confirmou a morte em combate do general Abdul Wudod Zara e do principal porta-voz da resistência, Fahim Dashti. Também Ahmad Massoud lamentou a morte do antigo jornalista nas redes sociais. Dashti sobreviveu ao ataque suicida que matou o pai de Massoud, a 9 de Setembro de 2001, dois dias antes dos ataques da Al Qaeda em solo americano.

My leader and brother @AhmadMassoud01 is safe and will be giving a message to our people very soon!



O Vale Panchir, um enclave de difícil acesso a 80 quilómetros a norte de Cabul, era a última zona do país que abrigava opositores armados aos talibãs, que conquistaram o poder em 15 de agosto e conseguiram a retirada das tropas estrangeiras no país nas duas semanas seguintes.



"Com esta vitória, o nosso país saiu completamente do marasmo da guerra. As pessoas vão viver agora em liberdade, paz e prosperidade", declarava, em comunicado, o principal porta-voz do movimento fundamentalista Zabihullah Mujahid.



"Os rebeldes foram mortos e os restantes fugiram. A respeitável população de Panchir foi resgatada aos sequestradores", acrescentou.



Os talibãs, de etnia maioritariamente pashtun, garantiram ainda aos habitantes de Panchir, cujo grupo étnico dominante é tajik, que "ninguém será alvo de discriminação. São todos nossos irmãos e trabalharemos em conjunto para um país e um objetivo".



Tornada conhecida no final dos anos 1990, pela ação do comandante Ahmed Shah Massoud, assassinado pela rede terrorista Al-Qaida em 2001, o valor do Panchir nunca foi ocupado, nem durante a ocupação soviética nos anos 1980, nem durante a ascensão dos talibãs ao poder uma década depois.



A FNR, liderada pelo filho do comandante Massoud, integra membros das milícias locais e antigos membros das forças de segurança afegãs que chegaram à zona quando o resto do Afeganistão caiu nas mãos dos talibãs.



A FNR propôs um cessar-fogo e uma retirada dos talibãs da zona. "Em troca, pediremos às nossas tropas que se abstenham de qualquer ação militar", segundo um comunicado da FNR, divulgado pelas agências internacionais após notícia de perdas pesadas sofridas pelo movimento durante o fim-de-semana. No entanto, Zabihullah Mujahid disse que a FNR deu “respostas negativas” quando tentaram negociar.

Talibãs prometem novo governo “em breve”

Os talibãs rejeitam que o anúncio da composição do novo governo afegão se deva a discórdias no movimento. Em conferência de imprensa, o porta-voz Zabihullah Mujahid disse que todas as decisões importantes já foram tomadas e que a composição do novo executivo será anunciada “em breve”.



Sem mais detalhes quando à data ou composição, Mujahid apenas admite que o novo governo afegão poderá ser interino, com possíveis mudanças no futuro, e promete que este será “inclusivo”.



Quando questionado sobre a política dos talibãs para as mulheres, o porta-voz repete anteriores garantias de respeito pelos seus direitos ao abrigo da sharia – a lei islâmica – sem mais uma vez explicar o que isso significa. “As mulheres são parte importante da nossa sociedade”, refere. No entanto, já são vários os relatos do aumento de repressão das mulheres.



O porta-voz referiu ainda que o líder supremo do grupo, Hibatullah Akhunzada “virá a público em breve”, após ter sido questionado sobre o motivo de Akhunzada ainda não ter aparecido em público. Akhunzada terá cerca de 60 anos e sempre viveu no Afeganistão. Contudo, o responsável pelas questões políticas, militares e religiosas dos talibãs mantém laços próximos com os líderes talibãs com base na cidade paquistanesa de Quetta.



Antigos soldados vão ser integrados nas novas forças armadas

Os talibãs também anunciam que soldados do antigo exército vão ser integrados nas novas forças armadas.



O porta-voz anunciou que o Paquistão fechou as fronteiras por causa de problemas de segurança devido a fugas do Afeganistão.



Ainda na conferência de imprensa, os talibãs admitiram que o aeroporto de Cabul está muito danificado mas que os voos domésticos foram retomados. O movimento ainda não tem data marcada para o recomeço dos voos internacionais a partir da capital afegã.









Segundo o porta-voz do movimento talibã, o antigo vice-presidente do Afeganistão Amrullah Saleh deixou o país e procurou refúgio no vizinho Tajiquistão. Saleh tinha-se juntado às forças da resistência após os talibãs terem tomado Cabul. Na semana passada, Saleh dava conta num vídeo que não tinha intenções de deixar o Afeganistão.