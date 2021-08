Afeganistão. Talibãs chegam a Cabul

Combatentes talibãs assumiram ao longo do dia de domingo o controlo da capital do Afeganistão. O Presidente Ashraf Ghani, abandonou o país para, afirmou, evitar "um banho de sangue". A situação minuto a minuto.

Mais atualizações

7h50 - Centenas de pessoas que querem abandonar o país estão no aeroporto de Cabul





Militares norte-americanos estão no local para garantir a segurança dos voos. As ligações aéreas comerciais afegãs foram suspensas, depois de um breve tiroteio. O embarque está a ser feito em voos militares.













Funcionários da embaixada norte-americana e o próprio embaixador estão no aeroporto. Entre os civis de partida estão também cidadãos norte-americanos a viver no Afeganistão e funcionários da missão diplomática dos Estados Unidos, no país.

7h45 - Exército norte americano assume controlo do tráfego aéreo





O exército norte-americano anunciou hoje que assumiu o controlo do tráfego aéreo no aeroporto, "para permitir a partida segura do pessoal norte-americano e aliado no Afeganistão em voos civis e militares".





De acordo com a agência de notícias France-Presse, as forças norte-americanas dispararam para o ar no aeroporto de Cabul, depois de milhares de afegãos terem invadido a pista, procurando fugir do país, após a tomada de poder pelos talibãs.







O Pentágono estima em 30.000 o número total de pessoas a retirar do país, entre diplomatas e outros cidadãos norte-americanos ou afegãos que ajudaram os Estados Unidos e temem agora pela vida.





A Embaixada dos EUA em Cabul reiterou hoje o aviso aos seus cidadãos e às pessoas que aguardam o repatriamento para se manterem afastadas do aeroporto, devido à insegurança, até serem chamadas para embarcarem.





7h30 - O Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje para debater a situação no Afeganistão



A reunião acontece um dia depois de os talibãs tomarem Cabul, reunião em que o secretário-geral, António Guterres, apresentará um relatório.



O secretário-geral da ONU instou no domingo os talibãs e todas as outras partes afegãs "à maior contenção", algumas horas depois da entrada em Cabul dos combatentes do movimento islâmico radical.



"O secretário-geral está particularmente preocupado com o futuro das mulheres e das meninas, cujos direitos duramente adquiridos devem ser protegidos", disse a ONU em comunicado.



António Guterres frisou que as Nações Unidas continuam "determinadas a contribuir para uma solução pacífica do conflito".



A reunião do Conselho de Segurança está prevista para as 10:00 de Nova Iorque (15:00 de Lisboa).





7h00 - Portugal e mais 60 países pedem fronteiras abertas no Afeganistão







Portugal e mais de 60 países emitiram esta madrugada um comunicado conjunto dirigido aos talibãs no Afeganistão.



Apelam a que tantos os cidadãos do país bem como os estrangeiros que queiram sair do Afeganistão devem poder fazê-lo. Por isso, pedem que as fronteiras continuem abertas.



No documento assinado por países como Estados Unidos, Austrália, França e Alemanha é dito que este grupo de 66 países está preparada para prestar assistência no processo de retirada de pessoas do Afeganistão já que todos merecem viver em segurança e com dignidade.



Ponto de situação. Talibãs declaram que a “guerra acabou” enquanto multidões convergem para o aeroporto de Cabul





Verdadeiro teste começa agora

Respeitado pelas diferentes fações, é agora o líder do gabinete político do movimento islâmico.





"Conseguimos uma vitória que não era esperada (...), devemos mostrar humildade perante Alá", disse o antigo número dois do movimento rebelde, numa mensagem de vídeo, citado pela agência Efe.





Os talibãs tomaram este domingo a capital do Afeganistão, Cabul, depois de uma rápida ofensiva que se seguiu à retirada de forças ocidentais do país.





A chegada dos talibãs a Cabul precipitou a saída do país de Ashraf Ghani, após terem tomado o controlo de 28 das 34 capitais provinciais em 10 dias, e sem grande resistência das forças de segurança governamentais, no âmbito de uma grande ofensiva iniciada em maio -- altura em que começou a retirada das tropas norte-americanas e da NATO do país, que deverá ficar concluída no final deste mês.



Com a partida de Ghani, um grupo de líderes políticos formou o Conselho de Coordenação para a transição de poder para os talibãs, composto pelo ex-presidente afegão Hamid Karzai, o presidente do Alto Conselho para a Reconciliação, Abdullah Abdullah, e o líder do partido Hizb-e-Islami e antigo senhor da guerra, Gulbuddin Hekmatyar.



No entanto, os insurgentes não deram até agora informações sobre como funcionará o processo de transição ou a tomada do poder.



Portugal disponível para receber refugiados afegãos

"Vamos ver até que ponto é possível dialogar com as novas autoridades do país", afirmou o ministro da Defesa português, frisando que "a sua reputação é preocupante", pelo que "vamos ver como se vão comportar".



Presidente da República já reagiu

Foi ao Jornal Público que Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que "se foi temendo sempre o efeito de decIsões que viessem a ser tomadas por outros que não Portugal, tudo num tempo muito acelerado.



O Presidente da República revelou ainda que o tema já foi discutido em várias renuiões do conselho superior de defesa nacional e elogia a forma como o Governo tem gerido a participação portuguesa.



O porta voz do gabinete político talibã garantia ontem à Al-Jazeera que : “A guerra acabou no Afeganistão”. O porta-voz Mohammad Naeem disse que o tipo de governo e a forma de regime ficarão claros em breve e nenhum órgão diplomático ou qualquer de suas sedes foi visado, afirmando que o grupo garante a todos que proporcionará segurança aos cidadãos e às missões diplomáticas.O porta-voz talibã acredita que as forças externas ao Afeganistão não irão repetir tão cedo "a experiência falhada" no país."Damos cada passo com responsabilidade e com a certeza de fazer a paz com todos. Estamos prontos a kidar com as preocupações da comunidade internacional através do diálogo", afirmou Mohammad Naeem à televisão qatari Al Jazeera.Apelamos todos os países e entidades a sentar-se para resolver quaisquer disputas, acrescentou.O porta-voz do gabinete político dos talibãs garantiu igualmente que o grupo "respeita as mulheres, os direitos das minorias e a liberdade de expressão à luz da sharia".Mullah Baradar, um dos líderes dos talbãs diz que o verdadeiro teste começa agora, para corresponder aos problemas do povo afegão e servi-lo através da resolução de problemas. Baradar, um dos fundadores do movimento islâmico sublinhou a rapidez com que retomaram o poder, e acrescentou que os talibãs pretendem resolver os problemas do povo afegão.O triunfo dos mujaheddin não tem paralelo no mundo, acrescenta o líder dos islamitas afegãos.### 1342401###Baradar era chefe o chefe militar dos talibã quando foi detido em 2010 no Paquistão. Foi libertado em 2018, após pressão dos Estados Unidos."Trata-se agora de como servimos e protegemos o nosso povo, e como asseguramos o seu futuro, para lhe proporcionarmos uma boa vida da melhor forma possível", acrescentou.Entretanto, são várias as imagens que atestam uma corrida ao aeroporto internacional de Cabul, com milhares de pessoas a tentar abandonar o país.Os meios de comunicação locais relataram imagens dramáticas de milhares de pessoas no aeroporto de Cabul tentando fugir do país, apesar do cancelamento da maioria dos voos comerciais e das restrições.Há 243 funcionários afegãos e suas famílias que colaboraram com as forças portuguesas que estiveram estacionadas no aeroporto de Cabul e Portugal está disponível para os receber.O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, revelou que a retirada dos refugiados afegãos está a ser coordenada pela NATO, uma vez que Portugal não tem essa capacidade. De resto, o país irá integrar a força da União Europeia para proteger os cidadãos afegãos.O Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem até agora qualquer informação sobre cidadãos portugueses no Afeganistão, acrescentou.Portugal vai alinhar numa posição comum europeia e na NATO, caso os talibã decretem um Emirado islâmico, revelou ainda João Cravinho, em declarações à RTP.