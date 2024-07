Alemanha e Reino Unido reforçam cooperação de indústrias de defesa

"Queremos colocar a nossa relação numa nova base e é por isso que assinamos hoje a declaração conjunta", disse Pistorius em conferência de imprensa depois de se encontrar com o seu homólogo britânico em Berlim, naquela que é a primeira visita de Healey à capital alemã desde que tomou posse, há apenas 19 dias.

O ministro da Defesa alemão sublinhou que o reforço deste pilar de defesa "é uma das lições" retiradas da invasão russa da Ucrânia e da "experiência que tanto Kiev como a Europa tiveram quando se depararam com a escassez de armas".

Pistorius esclareceu que ambos os países querem também fortalecer o pilar europeu dentro da NATO e da Aliança Atlântica como um todo, além de coordenar ainda mais o apoio da Alemanha e do Reino Unido à Ucrânia e trabalhar com os mesmos padrões nos sistemas de armas e munições, com vista a alcançar interoperabilidade e intermutabilidade do material de guerra.

O ministro alemão da Defesa recordou uma série de projetos de defesa de que ambas as partes beneficiam há vários anos, como o caça Eurofighter (Typhoon), o avião de transporte militar A400M ou o veículo blindado GTK Boxer.

Healey observou, por seu lado, que a declaração assinada é "um passo importante" na intenção dos dois países de forjar "uma nova e mais profunda relação de defesa".

O responsável britânico sublinhou que a NATO é o pilar da segurança europeia, pelo que ambos os países trabalharão em conjunto na defesa do flanco leste face à Rússia.

A Alemanha contribui para a segurança deste flanco na Lituânia e o Reino Unido na Estónia, para onde Healey viajará na quinta-feira.

Através da declaração conjunta, ambos os países irão fortalecer as indústrias de defesa alemã e britânica, mas também impulsionar as duas economias, segundo o secretário da Defesa do Reino Unido.

Healey indicou que deixará Berlim absolutamente convicto de que as relações de defesa das duas nações serão agora reforçadas, recordando que o seu país teve cinco primeiros-ministros em sete anos, num período em que Londres abandonou a União Europeia (UE), fase em que "as relações essenciais do Reino Unido com muitos aliados europeus foram tensas".

Segundo Healy, o novo primeiro-ministro, Keir Starmer, quer "restaurar as relações com a Europa, não só através da assinatura de documentos", mas no trabalho em conjunto e "fazendo do Reino Unido o aliado mais fiável das democracias".

Para o governante, esta declaração conjunta é um exemplo, uma vez que foi preparada e assinada nas primeiras três semanas do novo executivo britânico, marcando uma nova etapa, na medida em que estabelece os objetivos que Londres terá de cumprir bem como o compromisso com uma maior cooperação industrial.