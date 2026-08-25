Alemanha vai divulgar responsável da tentativa de ataque com drone ao aeroporto de Leipzig

A Alemanha "tem sido alvo de um escrutínio crescente devido aos ataques híbridos", afirmou Friedrich Merz, sem nomear quaisquer suspeitos, à margem de um retiro governamental em Neuhardenberg, a leste de Berlim.



A Alemanha utiliza este termo para se referir às tentativas de sabotagem, desinformação e espionagem no seu território, que têm vindo a aumentar desde o início da guerra na Ucrânia e são atribuídas à Rússia.



Referindo-se ao incidente de Leipzig, no início de agosto, Friedrich Merz indicou que as autoridades estavam a trabalhar "intensamente" com os serviços de segurança na investigação e apresentariam as suas conclusões em breve.



Merz reafirmou esta terça-feira que Berlim manteria o seu apoio a Kiev "a longo prazo", afirmando que o objetivo era facilitar a abertura de conversações de paz, e não prolongar o conflito.



O Aeroporto de Leipzig é considerado um importante ponto de trânsito para o envio de ajuda militar à Ucrânia na sua guerra contra a Rússia. De acordo com os relatórios do Süddeutsche Zeitung e das emissoras públicas NDR e WDR, a operação pode ter sido muito mais abrangente do que se sabia inicialmente.



A 4 de agosto, um drone carregado com explosivos foi descoberto na área de operações de carga segura do aeroporto, perto de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo drone terá atingido um avião de carga da DHL minutos depois.



O aeroporto é um centro de logística militar e de carga utilizado pela NATO e pela companhia aérea ucraniana Antonov para o transporte de mantimentos militares.



No entanto, de acordo com relatos dos meios de comunicação social, que citam fontes próximas das autoridades, um terceiro drone foi encontrado dez dias depois num campo em Kabelskental, a oeste do aeroporto.



Uma substância contendo aproximadamente 50 gramas de hexogénio, um explosivo militar altamente potente, foi encontrada no local. Quem foi o responsável pelo incidente em Leipzig?

Fontes de segurança entrevistadas pelos meios de comunicação alemães acreditam que os serviços de informação russos podem ter estado envolvidos no planeamento da operação. Moscovo negou qualquer envolvimento e Berlim não fez qualquer acuação direta.



O chanceler prometeu reforçar a resposta da Alemanha aos ataques híbridos, citando, em particular, um projeto de lei que reforça os poderes dos serviços de informação, aprovado este mês pelo seu governo.