Alerta aéreo em quase todo o país por descolagem de bombardeiros russos

"Alerta! Perigo de mísseis em toda a Ucrânia! Descolagem de um MiG-31K", declarou a Força Aérea ucraniana, numa mensagem na plataforma Telegram.

As autoridades indicaram também que oito bombardeiros estratégicos Tupolev Tu-95 estavam a dirigir-se para a Ucrânia.

O Tu-95 é um bombardeiro de longo alcance desenvolvido pela antiga União Soviética que pode transportar mísseis de cruzeiro. O MiG-31 é um avião de interceção e ataque, frequentemente utilizado para acompanhar bombardeiros estratégicos.

Esta madrugada, pelo menos seis pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas em ataques russos em Mykolaïv e Zaporijia, no sul do país, disseram as autoridades locais.

"Os incêndios deflagraram em edifícios residenciais da cidade e todos os serviços de emergência estão no terreno", declarou no Telegram o governador da região de Mykolayev, Vitaly Kim.