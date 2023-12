Alta tensão. Conselho de Segurança reúne-se após Venezuela criar estado da Guiana Essequiba

, já esta sexta-feira, e, num claro aviso à Venezuela.O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança norte-americano, John Kirby considerou a situação "preocupante". "Seguimos isto de muito, muito, muito perto" e "não queremos evidentemente que haja atos de violência ou de conflito", declarou.Londres admitiu esta quinta-feira preocupação com o novo foco de tensão em torno da antiga Guiana Britânica.Já Stéphane Dujarric, em nome do secretário-geral, António Guterres, frisou que as Nações Unidas "apoiam firmemente a utilização de meios exclusivamente pacíficos para regulamentar os diferendos internacionais".com a Venezuela a dar passos para consumar a anexação.

Aprovada lei do estado da Guiana Essequiba

Apoiado na alegada aprovação dos venezuelanos, depois de um referendo realizado domingo passado e muito contestado por observadores internacionais, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou segunda-feira diversas diretivas para assumir o controlo de Essequibo.Ordenou nomeadamente a criação da Guiana Essequiba e de entidades venezuelanas emissoras de licenças de exploração de petróleo, de gás e de minerais. O major general do Exército Venezuelano, Alexis Rodríguez Cabello, foi ainda nomeado como Autoridade Única para o território Essequibo.incluindo os 22 artigos da Lei para a Defesa do estado da Guiana Essequiba. Um novo mapa do país, com a inclusão do novo estado, foi igualmente aprovado, tal como a realização de eleições futuras para nomear autoridades locais, inclusive de representantes do parlamento venezuelano.Segundo o presidente a Assembleia Nacional da Venezuela, a nova lei deverá estar consumada na próxima semana.Apesar de ter sido anunciada entretanto a abertura de "canais de comunicação" entre Caracas e Georgetown, a capital da Guiana,, nomeadamente os Estados Unidos da América e o Reino Unido, pedindo a reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU.

"Ameaça dirate à paz"

Numa carta enviada ao Conselho, o ministrio dos Negócios Estrangeiros da Guiana, Hugh Todd, chamou a atenção do Conselho de Segurança para "um tema grave que ameaça a paz e a segurança internacionais"."Os atos da Venezuela violam os princípios mais fundamentais do direito internacional", acusou. Este, lembrou na missiva, datada de quarta-feira 6 de dezembro, "considera ilegal, da parte de não importa qual Estado, utilizar ou ameaçar utilizar a força contra a integridade territorial e a independência política de um outro Estado"., insistiu o ministro.Os Estados Unidos fletiram os músculos em exercícios militares aéreos conjuntos com as forças armadas da Guiana, frisando que "irão prosseguir o seu compromisso enquanto parceiro de confiança da Guiana em matéria de segurança e de promoção da cooperação regional e de interoperacionalidade", como explicou em comunicado o comando sul dos EUA.Além de Washington, Georgetown admite apelar à "assistência" da Brasília, que está já a reforçar os meios militares operacionais estacionados no estado brasileiro de Roraima, que faz fronteira a norte com a Guiana e com a Venezuela.

Um novo eldorado petrolífero

A palavra de ordem geral é, contudo, prudência. Depois de um helicóptero militar da Guiana ter sido dado como desaparecido com sete pessoas a bordo, junto à fronteira com a Venezuela, esta quarta-feira, a Guiana apressou-se a frisar que na altura estava "mau tempo" na área e que não havia sinais de qualquer intervenção militar venezuelana.E também os EUA falam apenas em missões "de rotina", referindo que o exercício desta semana "se inscreve-se no quadro de compromissos e de operações de rotina com o objetivo de reforçar a parceria em matéria de segurança entre os Estados Unidos e a Guiana, assim como a cooperação regional".

A região, administrada pela Guiana, é uma área reivindicada pela Venezuela desde a independência da Guiana Britânica, no final do século XIX. Caracas nunca reconheceu a divisão do território.





Em 1966 foi assinado o Acordo de Genebra, o qual estabeleceu uma comissão para encontrar um mecanismo de regulação do conflito, que nunca deu frutos. O diferendo ficou sob mediação da ONU.

Em 2015, a americana Exxon Mobil, o principal operador de petróleo da Guiana, descobriu importantes reservas do ouro negro na área, que prometem fazer dela um autêntico eldorado petrolífero.







Essequibo, também conhecida como Guiana Essequiba, é um território de 160.000 km2 que abrange mais de dois terços da Guiana, habitado por cerca de 125.000 pessoas, um quinto da população total.





Diversos observadores acreditam que a anexação de Essequibo será um dos principais motes de campanha de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais do próximo ano.