Antigo guarda-costas de Macron nega ter mentido ao Senado e assume "erro"

RTP21 Jan, 2019, 16:41 / atualizado em 21 Jan, 2019, 16:44 | Mundo

“Eu não menti em 19 de setembro quando lhe disse que os meus passaportes estavam no Eliseu", sublinhou Alexandre Benalla, citado pelo Le Monde. "Esses passaportes foram-me devolvidos, quando fui contactado por um membro do Eliseu (...) no início de outubro de 2018", declarou, sem revelar a identidade da pessoa em questão.





O antigo segurança foi criticado pelos senadores por repetidamente recusar responder às perguntas, alegando o seu direito à presunção de inocência e ao direito de não se incriminar.







Outra das revelações é que o antigo segurança tem três passaportes, tendo recorrido a "um passaporte normal, usado entre 7 de agosto e outubro, porque não estava mais na posse dos meus passaportes diplomáticos".





De acordo com o diário francês Le Monde, Benalla viajou até ao Chade num avião privado com outras seis pessoas e ficou hospedado no hotel de luxo Hilton, de onde saiu a 4 de dezembro para apanhar um voo comercial.







O Eliseu esclareceu junto do Presidente Idriss Déby que Alexandre Benalla não era, “de forma alguma”, representante ou intermediário do Governo francês.





O ex-segurança do Eliseu foi indiciado, na sexta-feira passada, por "uso público e sem direito de um documento justificativo de uma qualidade profissional" e pela utilização de dois passaportes diplomáticos desde que deixou o Eliseu.A 28 de dezembro, a comissão pediu explicações aos serviços da Presidência sobre "as condições em que Alexandre Benalla pôde utilizar passaportes diplomáticos" após a sua demissão, no passado mês de julho.A viagem ocorreu duas semanas antes de Macron se ter deslocado ao Chade para visitar os militares franceses na capital Jamena e para se encontrar com o homólogo Idriss Déby.Alegadamente, o antigo segurança esteve reunido durante duas horas com o irmão do Presidente chadiano, Oumar Déby, líder da Direção Geral da Reserva Estratégica do país e principal aliado da França em operações anti-jihadistas na região africana de Sahel.Alexandre Benalla foi demitido depois de ter sido filmado, num protesto do 1.º de Maio, a agredir manifestantes. Está agora a ser investigado por alegadamente ter utilizado o anterior cargo para benefício próprio durante a viagem ao Chade.De acordo com Benalla, o caso que foi revelado pelono dia 18 de julho "teve a intenção de `apanhar` o presidente da República. Eu era o ponto mais fácil para o conseguirem. Sou o elo mais fraco", afirmou.