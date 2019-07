António Costa cauteloso na análise aos nomes escolhidos para liderar a UE

Mário Aleixo - RTP03 Jul, 2019, 06:31 / atualizado em 03 Jul, 2019, 06:31 | Mundo

O primeiro-ministro português explicou que a bem da Europa acabou por vingar um acordo aceitável mas que não era o melhor que estava em cima da mesa.





Uma justificação registada pela jornalista da Antena 1/RTP em Bruxelas, Andrea Neves.









Nomes escolhidos

O primeiro-ministro português de Portugal confirmou que foi convidado para ocupar um dos lugares que estavam em aberto mas António Costa não quis revelar o lugar que lhe foi sugerido.Os quatro nomes escolhidos em Bruxelas pelos líderes dos países da União têm de passar pelo crivo dos 751 deputados do Parlamento Europeu.Os 28 países chegaram a acordo quanto às figuras que vão dirigir as instituições comunitárias.A alemã Ursula von der Leyen foi escolhida para a presidência da Comissão Europeia.A atual ministra da Defesa da Alemanha, próxima da chanceler Angela Merkel, deverá sentar-se na cadeira de Jean-Claude Juncker.Para o lugar de Mário Draghi à frente do Banco Central Europeu foi escolhida Christine Lagarde, a atual diretora-geral do Fundo Monetário Internacional.O primeiro-ministro belga Charles Michel substitui o polaco Donald Tusk no papel de presidente do Conselho Europeu.O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha Josep Borrell será o próximo Alto Representante para a Política Externa, cargo ocupado ainda pela italiana Federica Mogherini.