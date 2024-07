António Vitorino e a cimeira da NATO: "Há uma sensação de contagem decrescente"

António Vitorino, antigo diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, comenta a atualidade internacional no 360, com foco na cimeira da NATO, nas eleições norte-americanas e as eleições em França.

Na opinião de Vitorino, há na cimeira da Aliança Atlântica "uma sensação de contagem decrescente" ou mesmo "um elefante na sala": as eleições norte-americanas e a possibilidade de o ex-presidente Trump voltar a ser eleito.



O ex-diretor da OIM considera que se está a tentar "arrumar a casa o mais rapidamente possível", até porque o resultado das eleições norte-americanas é crucial e decisivo para determinar o grau de empenhamento dos EUA na Europa.



Sobre as eleições em França, António Vitorino assume ter ficado surpreendido com o resultado, sobretudo pela organização de "desistências mútuas" que levou à derrota da extrema-direita. "França deu uma admirável demonstração de grande disciplina republicana", considera.