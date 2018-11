Arábia Saudita terá utilizado tecnologia israelita para espiar Khashoggi

Joana Raposo Santos - RTP07 Nov, 2018, 19:01 | Mundo

Exilado numa localização desconhecida na Rússia, Edward Snowden participou através de uma chamada de vídeo numa conferência em Tel Aviv, na terça-feira, durante a qual declarou que programas informáticos criados por uma agência de inteligência israelita foram utilizados pela Arábia Saudita para localizar Jamal Khashoggi.



“Como é que eles tinham conhecimento sobre os planos de Khashoggi e como é que sabiam que tinham de agir em relação a ele?”, questionou. “Essas informações vieram da tecnologia desenvolvida pela NSO”, disse, referindo-se à empresa de inteligência israelita NSO Group Technologies.



Snowden acusou a NSO de “vender uma ferramenta digital para crimes”, defendendo que a empresa “está a utilizar o seu poder não para apanhar criminosos e parar ataques terroristas, não para salvar vidas, mas para fazer dinheiro”.“Apesar de ser um aliado, Israel está constantemente no topo da lista norte-americana de piratas informáticos, juntamente com a Rússia, China e França”, explicou Snowden.



“Um nível tão elevado de imprudência e irresponsabilidade começa a custar vidas”, acrescentou, referindo-se à morte de Khashoggi. “A realidade é que já tinham pirateado o dispositivo de um dos seus amigos e respetivos contactos utilizando este software”.



A empresa israelita afirma, no entanto, que os produtos e programas informáticos que desenvolve estão “licenciados apenas para agências governamentais legítimas com o único propósito de investigar e prevenir crimes e terrorismo”.



A NSO, à qual Snowden se referiu como “a pior das piores” empresas de cibersegurança, é conhecida por ter desenvolvido o programa “Pegasus”, que pode ser utilizado para colocar vírus em telemóveis e aceder aos seus dados.



Em outubro deste ano, a Arábia Saudita terá utilizado o “Pegasus” para ter acesso às chamadas de Omar Abdulaziz, refugiado político e forte crítico do Governo do país.



"Não é problema deles"



O antigo trabalhador da NSA acredita que, para além do país do Médio Oriente, existem outros países a pagar à empresa israelita para que utilize o programa informático para fins de espionagem.“Estão a enviar vírus a jornalistas mexicanos, a figuras públicas, a funcionários da justiça e da saúde pública e a grupos anticorrupção”, acusou Snowden. “Não é que esta empresa sequer saiba quem essas pessoas são. Mas não querem saber, pois não é problema deles”.As mais recentes revelações de Snowden chegam uma semana depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter pedido aos Estados Unidos para apoiarem o príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, após este ter sido acusado de orquestrar o assassínio de Jamal Khashoggi.Em 2013, Snowden ficou conhecido por ter divulgado ficheiros confidenciais da NSA e por ter exposto os níveis de atuação da vigilância nos Estados Unidos, considerada excessiva por muitos. Desde então é procurado pelas autoridades norte-americanas, acusado de espionagem.Em 2016, o antigo trabalhador dos serviços de inteligência partilhou provas de que os EUA espiaram passageiros de aviões comerciais, a diplomacia israelita e a Autoridade Nacional Palestiniana.