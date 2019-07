Argélia. Islamita eleito presidente da Câmara Baixa

10 Jul, 2019, 22:46 | Mundo

Chenine substitui Moad Boucareb, da Frente de Libertação Nacional, empurrado a demitir-se pela contestação popular que agita a Argélia há mais de seis meses







A sua foi uma candidatura surpresa, colocada apenas na manhã desta quarta-feira. O deputado islamita, do Partido Movimento de Construção Nacional, acabou por conseguir o apoio de quatro partidos incluindo os mais ligados ao poder, como a FLN e o RND, Reunião Nacional Democrática.







A sua eleição acabou por ser um pró-forma.

Mohamed Djemai, secretário-geral da FLN, explicou que o seu grupo parlamentar decidiu apoiar Chenine após uma longa reunião de quatro horas, "porque privilegiamos o interesse da Argélia, antes de qualquer outra consideração".





Os deputados esperam que a escolha de Chenine seja aceite pela população, já que não está ligado a casos de corrupção e porque "o Parlamento tem pela frente dias importantes para aprovar uma nova lei eleitoral", como referiu um deputado do Adala.



Contestação não abranda

Após terem conseguido a renúncia, a dois de abril, do Presidente Abdelaziz Bouteflika, há 20 anos no poder, os argelinos rejeitam há semanas a prevalência do sistema, agora garantido pelos militares, que tentam manter a paz.







As eleições previstas para quatro de julho, tiveram de ser anuladas por falta de candidatos credíveis.

Vazio Constitucional

Aviso das Forças Armadas

"Todos os esforços que a instituição tem até agora consentido, são esforços que respeitam na essência o interesse supremo da pátria", acrescentou.







Desta forma, o Exército considera que a próxima presidencial será "o primeiro fruto constitucional e legal", que deverá trazer "soluções" aos "problemas" do país, propõs ainda.

O FLN têm governado o país desde a independência de França, em 1962. A contestação tomou no início do ano conta das ruas, com milhares de argelinos a exigirem a demissão da elite que vê como cúmplice de um sistema sufocante.Num discurso à nação na véspera, a três de julho, o Presidente interino Abdelkader Bensalah, ex-presidente do Senado, propôs um "diálogo" para preparar o escrutínio presidencial. Prometeu ainda que nem as Forças Armadas nem o Estado iriam tentar influenciar o processo.Apelos que caíram em saco roto. No dia seguinte, os manifestantes voltaram a encher as ruas das principais cidades argelinas, pela 20ª sexta-feira consecutiva. A crise parece sem solução à vista."Saiam, libertem a Argélia!" pedem os manifestantes, que não desistem, apesar da pressão e vigilância apertada das forças de segurança. "Serão vocês ou seremos nós", e "não à eleição bando de mafiosos", são outras palavras de ordem.O período de 90 dias previsto para o exercício do cargo de presidente interino terminou esta terça-feira, mas Abdelkader Bensalah promete manter-se no cargo, enquanto for necessário e apesar do vazio constitucional.Esta quarta-feira, as Forças Armadas manifestaram oficialmente o seu apoio a Bensalah. O chefe de Estado Maior do Exército, Ahmed Gaïd Salah, defendeu a proposta do Presidente, que considerou "razoável e sensata"."A mais recente mensagem do Chefe de Estado" é uma "proposta razoável e sensata", para "tirar o país da crise", afirmou o general, ao discursar numa cerimónia oficial. Gaïd Salah reiterou também o desejo das Forças Armadas de que uma eleição presidencial tenha lugar "no prazo mais curto possível, através da adoção da via do diálogo nacional".Como garante da paz e segurança, o general Gaïd Salah tornou-se o homem forte da Argélia, após a demissão de Bouteflika. Nesse papel, no seu discurso desta quarta-feira, avisou explicitamente aqueles que querem fazer crêr que a Argélia já não é um "Estado civil", referindo-se a um dos slogans dos manifestantes."Os slogans mentirosos", acusou, "como os que exigem um Estado civil e não militar", são "ideias envenenadas", "ditadas por círculos hostis à Argélia e às suas instituições", referiu.Num aparente sinal de luta contra os abusos do sistema, o Supremo Tribunal argelino colocou esta quarta-feira sob prisão o antigo ministro da Indústria, Youcef Yousfi, acusado de corrupção, anunciou a televisão estatal.Yousfi foi o mais recente alto responsável da Argélia a ser detido após uma série de investigações desencadeadas pelos protestos populares.