Argélia. Milhares rejeitam eleições sem mudança de regime

Algerians are saying whoever participates in the upcoming elections is a national traitor. 41 weeks of continuous, massive, persistent, peaceful protests against dictatorship. #algeria #algerie #Algerie_Libre_Democratique #تسقط_انتخابات_العصابات #hirak #حراك_29_نوفمبر pic.twitter.com/u6ZvJHYZcG