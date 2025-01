As autoridades indianas explicam que o veículo da polícia foi o alvo da explosão, sendo o mais recente de vários ataques às forças de segurança de Chhattisgarh.

Nos últimos meses têm sido frequentes os tiroteios entre as forças de segurança e os rebeldes maoistas.



Chhattisgarh e os Estados vizinhos no centro e no leste da Índia têm sido o palco desta revolta que dura há décadas, embora as áreas dominadas pelos rebeldes tenham diminuído significativamente ao longo dos anos.





Estes rebeldes defendem o comunismo do antigo líder chinês Mao Tsé-Tung. Eles garantem que estão a lutar parae um maior direito aos minerais atualmente explorados pelas grandes empresas mineiras.