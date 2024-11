As sirenes de ataque aéreo ouviram-se, esta noite, na capital de Israel. De acordo com os militares israelitas, o Hezbollah lançou perto de uma centena de projéteis a partir do Líbano.

Em Telavive há registo de cinco feridos, entre eles um em estado grave. Foram atingidos por destroços de mísseis que caíram nos subúrbios da capital israelita.



No norte do país, uma pessoa morreu e dez ficaram feridas após um míssil atingir um edifício. Isto acontece numa altura em que Israel continua a atacar várias zonas do Líbano e Gaza.