Autor de ataque no Centro Ismaili tranferido para Hospital Curry Cabral

O refugiado afegão fora transportado, num primeiro momento, para o Hospital de São José.





O ataque do homem de 29 anos, afegão, provocou as mortes de duas mulheres. Do ataque resultou outro ferido, o professor de português do Centro Ismaili, que se deslocou até ao Hospital de Santa Maria pelos próprios meios. Apresentava ferimentos na zona do pescoço e do peito. Já teve alta entretanto.







As motivações da ação ainda estão a ser investigadas.

Atacante gravou vídeo em 2021 a pedir ajuda

Num vídeo gravado em 2021Na altura estava na Grécia, já viúvo. Perdeu a mulher num campo de refugiados."Tudo leva a crer que se trata de um ato isolado", afirmou José Luís Carneiro, acrescentando que as circunstâncias e as motivações do crime estão a ser alvo de investigação, e alertando para a necessidade de "evitar análises precipitadas".sobre o ataque, na sequência de um pedido do Chega a requerer a presença do ministro da Administração Interna no parlamento e proposto ainda um debate sobre política de imigração.





O grupo de refugiados em que o suspeito se incluía fugiu do país quando os talibãs tomaram Cabul, há quase dois anos.Os refugiados afegãos começaram a chegar a Portugal duas semanas depois de os taliban tomarem o poder.