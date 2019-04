Bernie Sanders divulga impostos e aumenta pressão sobre Trump

Joana Raposo Santos - RTP16 Abr, 2019, 17:22 | Mundo

Bernie Sanders revelou ter pago 137.573 dólares em impostos em 2018, tendo obtido receitas, em conjunto com a família, de 566 mil dólares no mesmo ano. Soube-se ainda que doou, com a mulher Jane Sanders, 18.950 dólares para a caridade.O democrata Beto O’Rourke seguiu o exemplo de Sanders e partilhou também as suas declarações de impostos dos últimos dez anos.



Os documentos divulgados mostram ainda que em 2016, ano da corrida de Bernie Sanders à presidência norte-americana, a família do candidato à investidura democrata obteve receitas superiores a um milhão de dólares, valor muito superior ao de 2015, em que fizera perto de 241 mil.



Ainda na segunda-feira, durante a sessão de divulgação dos documentos, Bernie Sanders pediu a Donald Trump que divulgue as suas declarações. “Presidente Trump, eu e a minha mulher acabámos de publicar [as declarações de] dez anos. Por favor faça o mesmo. Deixe o povo americano saber”, apelou.



Sanders fez o mesmo apelo na rede social Twitter, onde acusou ainda o Presidente de ser um “mentiroso patológico”.





I disagree with Donald Trump on virtually every issue. But what upsets me the most, is that whether you are progressive or moderate or conservative, I don’t think the American people are proud that our president is a pathological liar. #BernieTownHall — Bernie Sanders (@BernieSanders) 15 de abril de 2019

So weird to watch Crazy Bernie on @FoxNews. Not surprisingly, @BretBaier and the “audience” was so smiley and nice. Very strange, and now we have @donnabrazile? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de abril de 2019

Trump sob pressão

“Sistema fiscal absurdo”

“Discordo de Donald Trump em praticamente todos os assuntos”, sublinhou.Trump já reagiu, não especificamente às declarações de Sanders mas sim ao facto de o discurso deste ter sido transmitido pela estação Fox News, que habitualmente revela uma tendência conservadora e apoia o atual Presidente.“Foi muito estranho ver o Doido Bernie na Fox News. Sem supresas, [o jornalista] Bret Baier e a ‘audiência’ estavam tão sorridentes e simpáticos. Muito estranho”, considerou.As declarações de Sanders chegam numa altura em que o Presidente norte-americano tem sido pressionado por diversas entidades para divulgar as suas declarações de impostos dos últimos seis anos.Donald Trump tem justificado a recusa na partilha destas declarações com uma auditoria em curso., sustentou.Na semana passada, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável pela administração do tesouro público, não cumpriu o prazo estabelecido por deputados democratas para a entrega das declarações do Presidente.Steve Mnuchin, secretário do Tesouro, falou em “abuso da autoridade” e tentativa de “humilhação de uma figura política”, dizendo temer que “as implicações legais deste pedido afetem a proteção de todos os americanos quanto à divulgação de informações fiscais motivada por questões políticas”.Durante a sessão de divulgação, Bernie Sanders aproveitou para explicar que a maioria dos seus rendimentos veio da escrita e de direitos de autor, referindo-se ao seu livro“Todas as pessoas ricas e as grandes corporações deveriam pagar a sua parte justa de impostos”, defendeu Sanders.“Temos um sistema fiscal absurdo. Enquanto milhões de pessoas estão a pagar mais em impostos do que tinham previsto, empresas como a Amazon, a Netflix e dezenas de outras grandes corporações não pagam o que deveriam graças ao plano fiscal de Trump”.