Boicote democrata não bastou para travar mais um avanço para a nomeação da juíza Amy Barrett

A votação final foi de 12-0, com a maioria republicana no Comité Judiciário do Senado a votar de forma unânime a favor de levar a nomeação da juíza ao Senado.. Nas mesas que seriam ocupadas pelos representantes democratas, foram exibidos cartazes com o rosto de norte-americanos que beneficiam do “Affordable Care Act”, também conhecido por “Obamacare”, que está a ser contestado no tribunal.escreveram os democratas do Senado em comunicado.“No meio de uma pandemia global e de eleições em curso,acrescentaram.Os democratas contestam o nome indicado pelo presidente Donald Trump, alegando que Amy Coney Barrett tem posições excessivamente conservadoras em algumas matérias sensíveis, como o direito ao aborto e o sistema de saúde (“Obamacare”).

A juíza conservadora criticou, em 2012, uma decisão do Supremo Tribunal que permitiu a manutenção do Obamacare, depois de ter sido travada uma iniciativa republicana para a sua dissolução.

Por sua vez, o senador republicano Lindsey Graham, presidente do comité judiciário, congratulou-se com a vitória da sua bancada, considerando queO Senado nunca confirmou uma nomeação para o Supremo Tribunal numa data tão próxima das eleições presidenciais.Contudo, com uma maioria republicana no Senado de 53-47, é quase certo que a escolha de Trump para o Supremo Tribunal será confirmada, mesmo com toda a bancada democrata a votar contra.que se poderá prolongar durante décadas, dado que os magistrados têm um mandato vitalício e apenas podem ser substituídos quando decidem aposentar-se ou perante um processo deno Congresso.