Bolton considera Trump inapto para o cargo e espera que não seja reeleito

que não mergulhou o país inevitavelmente numa espiral descendente da qual não nos conseguimos lembrar”, disse John Bolton.“Podemos superar um mandato, tenho confiança absoluta, mesmo que não aconteça o milagre de um republicano conservador ser eleito em novembro. Dois mandatos, estou mais preocupado”, acrescentou o ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca durante uma entrevista à ABC News John Bolton disse considerar que o atual presidente norte-americano não tem preparação para o cargo: "Certamente também não vou votar em Joe Biden”.Bolton e Trump estão envolvidos numa acesa discussão desde que o ex-conselheiro anunciou a publicação de um livro de memórias, agendada para a próxima terça-feira.

Ideias “ingénuas e perigosas”

Durante a entrevista, o ex-conselheiro de Trump falou, precisamente, da afinidade entre o atual presidente e líderes autoritários, incluindo o ditador norte-coreano, Kim Jong Un, o qual Bolton considera que se revelou uma ameaça. Bolton criticou as estratégias de Trump, considerando-as “ingénuas e perigosas”:”.“A ameaça da Coreia do Norte é absolutamente maior atualmente. Porque, enquanto ocorriam todas aquelas oportunidades fotográficas, não há dúvidas de que o trabalho da Coreia do Norte nos seus programas nucleares e balísticos continuou. É uma das sociedades mais secretas do planeta”, disse o antigo conselheiro da Casa Branca à ABC News.Bolton disse não acreditar que o regime norte-coreano tenha “desacelerado nem um pouco durante estes dois anos de negociações”. “Tal como nos oito anos de Obama, perdemos mais dois ou três anos e a Coreia do Norte e as capacidades iranianas e de outros estados desonestos continuam a progredir”, acrescentou o ex-conselheiro.

Putin pode brincar com Trump “como um violino”





Ainda durante a entrevista, Bolton revelou o “fascínio” de Trump pelo presidente russo, Vladimir Putin.

“Acho que havia o mesmo fascínio em falar com um líder como Putin como aquele que vimos em relação a Xi Jinping e Kim Jong Un. Era difícil de explicar”, disse o ex-conselheiro da Segurança Nacional, acrescentando que acredita que Putin possa brincar com Trump “como um violino”.”, disse Bolton à ABC News.No seu novo livro, Bolton escreve sobre a sua preocupação em deixar o presidente norte-americano sozinho durante a cimeira de Helsínquia, em 2018, e diz ter ficado chocado quando Trump, lado a lado com Putin, refutou as acusações sobre a alegada interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016 que deram a vitória a Donald Trump.

O caso ucraniano

O último capítulo do novo livro de Bolton é dedicado ao escândalo ucraniano, no qual Bolton revela que Donald Trump lhe disse diretamente, a 20 de agosto, que não entregava ajuda militar à Ucrânia enquanto esta não investigasse Joe Biden, o seu rival democrata nas eleições deste ano.“E”, revelou o ex-conselheiro durante a entrevista.“A defesa do presidente era: ele preocupa-se com a corrupção geral na Ucrânia e essa era a sua intenção. Isto é totalmente absurdo”, afirmou Bolton, acrescentando que o Governo ucraniano “percebeu totalmente” a conexão.Portanto, na sua cabeça, ele estava a negociar para obter a investigação, usando os recursos do Governo federal, o que eu achei muito perturbador”, confessou Bolton.Numem janeiro, Trump negou as afirmações do seu antigo conselheiro e argumentou que “NUNCA disse a John Bolton que a ajuda à Ucrânia estava dependente de investigações a democratas, incluindo os Bidens”.Bolton, por sua vez, diz que Trump está a mentir “e também não é a primeira vez”.

“Padrão” de comportamento preocupante

Na entrevista, o ex-conselheiro da Casa Branca considera que as ações de Trump demonstram um “padrão” comportamental, no qual o presidente norte-americano coloca os seus relacionamentos pessoais e interesses políticos acima das prioridades de segurança nacional do país.”, disse Bolton à ABC News.No passado sábado, um juiz do Tribunal Distrital em Washington julgou improcedente o pedido da Administração Trump para que fosse travada a publicação do livro de Bolton, dando luz verde para a sua publicação na próxima terça-feira.O presidente dos EUA tem tecido duras críticas ao livro do seu ex-conselheiro, afirmando tratar-se de umaNo mesmo dia em que foi conhecida a decisão do juiz, Trump acusou Bolton de “violar a lei” e deixou a promessa de que o ex-conselheiro pagará “um preço grande” pela publicação deste livro.“Ele gosta de largar bombas nas pessoas e matá-las. Agora ele terá bombas lançadas sobre ele”, escreveu Trump no Twitter.