Bolton sobre Trump: "Acho que ele é um Presidente amoral"

Depois de ter revelado uma série de detalhes polémicos sobre a governação de Donald Trump, John Bolton volta a não poupar nas críticas ao Presidente norte-americano numa entrevista ao jornal espanhol El País . Desta vez já depois de ter lançado o seu livro, "The Room Where It Happened, A White House Memoir", lançado a 23 de junho, depois de o Governo norte-americano ter tentado impedir, sem sucesso, a sua publicação.No seu livro, Bolton descreve vários episódios que revelam uma grave falta de cultura por parte do presidente norte-americano. Questionado pelo jornal espanhol sobre como a sua administração reagia nesses momentos, Bolton explica que tentavam sempre corrigi-lo, dependendo da situação:“Eu expliquei-lhe uma dezena de vezes que a Península Coreana foi dividida em 1945, mas ele nunca reteu isso. Outras vezes não podemos fazer nada, como quando Trump perguntou a Theresa May: “O Reino Unido é mesmo uma potência nuclear?”. Nesses casos só desejas que a conversa de desvie para outro assunto”., acrescentou Bolton.Sobre a sua presença assídua na rede social Twitter, o ex-conselheiro de segurança dos EUA não considera que se trate de uma estratégia e responde que “é a sua forma de ser”. “É a sua maneira de se comportar e sempre foi assim, segundo pessoas que o conhecem há décadas. Então, uma vez na Casa Branca, isso não muda”, afirma Bolton.No entanto, para o ex-conselheiro, alguns dos seusfazem parte “da sua atuação”:

Testemunho “não teria mudado nada”

Na sequência das revelações que Bolton faz no seu livro, os democratas exerceram grande pressão para que o ex-conselheiro fosse chamado a testemunhar no processo do

Na obra, Bolton implica diretamente Trump no escândalo ucraniano, afirmando que o presidente norte-americano lhe revelou diretamente que a ajuda militar à Ucrânia estava condicionada a uma investigação por parte do governo ucraniano aos seus rivais democratas, especificamente Joe Biden.

No entanto, os republicanos no Senado acabaram por conseguir os votos necessários para travar a chamada de testemunhas no processo e Trump acabou por ser absolvido das acusações. Agora,“Os defensores dona Câmara dos Representantes [de maioria democrata] controlaram muito mal as suas responsabilidades. Se o meu testemunho era assim tão importante, eles teriam emitido um despacho. Eu ofereci-me ao Senado [controlado por republicanos], mas eles decidiram que não iriam chamar testemunhas”, explica Bolton.”, acrescentou o ex-conselheiro da Casa Branca.No livro "The Room Where It Happened”, Bolton destaca ainda o papel de Jared Kushner, genro e assessor de Trump. A, Bolton considera Kushner o mais influente nas decisões políticas de Trump.“Diferentes chefes de gabinete tentaram colocar Jared e Ivanka [filha de Trump e esposa de Kushner] na estrutura organizacional normal da Casa Branca e falharam.. É um problema ter familiares tão próximos do presidente sem experiência nos assuntos em que se envolvem”, revelou Bolton.

“Percebemos tarde que a China é uma ameaça”

John Bolton considera que a relação dos EUA com a China “é a questão existencial do século XXI”., na maneira como organiza a sua sociedade, como joga com diferentes regras na economia internacional, a sua crescente ameaça militar, o perigo representado por empresas tecnológicas como Huawei ou ZTE”, afirmou o ex-conselheiro.“Durante três anos, Trump tratou de negociar um acordo comercial. Agora, com o novo coronavírus, o seu discurso é mais firme, mas não sei se há uma mudança de estratégia”, disse Bolton, considerando que“Houve uma mudança de opinião pública norte-americana sobre a China. Nos últimos 30 a 40 anos, desenvolvemos uma política baseada em premissas que se revelaram incorretas, de modo que necessitamos de políticas novas, que estão a ser discutidas agora. Mas isso não significa que Trump esteja totalmente envolvido no que o seu Governo faz sobre esse assunto”, acrescentou Bolton.Em setembro de 2019, Bolton entregou mesmo essa carta, apesar de o presidente norte-americano ter anunciado a sua demissão na sua conta do Twitter.“Perguntaram-me muitas vezes porque não me despedi antes, mas outros acreditam que eu tinha o dever de ficar. Posso dizer que estás ali para contribuir para os interesses dos EUA na segurança nacional e ficas reticente em demitir-te, embora a um determinado momento deves tomar a decisão de te demitires porque já não és mais eficaz”, disse Bolton.O ex-conselheiro admite ter cometido muitos erros durante o seu percurso na Casa Branca, mas considera que ““Na melhor das hipóteses, foi uma perda de tempo e no pior cenário, deram à Coreia do Norte mais dois anos para avançar com os seus mísseis e programas nucleares”, concluiu Bolton.