Bombardeamento noturno. Mísseis balísticos e drones russos abatem-se sobre Kiev

Uma série de poderosas explosões abalou Kiev por volta das 2h30 GMT, quando as autoridades locais revelaram que as defesas aéreas estavam a ativas para impedir os ataques.

Segundo o exército ucraniano, seis dos sete mísseis balísticos e 71 drones lançados pela Rússia durante a noite foram abatidos.

Fotos partilhadas pelos serviços de emergência mostram socorristas a apagar as chamas que envolviam a estrutura de um edifício não residencial nos arredores de Kiev.

O ataque noturno também danificou infraestruturas críticas e feriu duas pessoas na região norte de Chernihiv, segundo as autoridades.



Ucrânia lançou ataque com drones junto a Zaporizhia



As forças ucranianas lançaram um ataque de drones esta quarta-feira na cidade de Enerhodar, perto da central nuclear de Zaporizhia, controlada pela Rússia, no sul da Ucrânia, avançou o governador da região.



Os drones atingiram um parque de estacionamento a cerca de 300 metros de um dos reatores da central, escreveu Yevgeny Balitsky no Telegram.



A Agência Internacional de Energia Atómica, órgão de vigilância nuclear da ONU, colocou monitores permanentes na central e exortou ambas as partes a absterem-se de ataques contra as instalações.

Putin “não está a preparar a paz”

Para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, os ataques com mísseis erussos a Kiev, na madrugada desta quarta-feira, mostram que Vladimir Putin “não está a preparar a paz”.”, frisou o Presidente ucraniano que apelou novamente à unidade dos aliados para colocar um fim justo para a guerra.. O que precisamos agora é da unidade e do apoio de todos os nossos aliados nesta luta por um fim justo para a guerra”, afirmou Zelensky numa mensagem publicada na Internet.

Na terça-feira, Moscovo reivindicou a responsabilidade pela tomada de uma nova aldeia na região ucraniana de Donetsk (leste), Yasenove, a cerca de dez quilómetros a leste da região de Dnipro, que as forças russas poderão em breve alcançar pela primeira vez.

Sem certezas quanto à continuidade da ajuda americana, a Ucrânia encontra-se numa posição difícil, numa altura em que o exército russo avança há um ano.

Zelenskiy também disse na terça-feira que Kiev em breve manteria conversações com funcionários dos EUA.