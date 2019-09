Boris Johnson desafia Parlamento a apresentar uma moção de censura

Graça Andrade Ramos - RTP25 Set, 2019, 18:36 / atualizado em 25 Set, 2019, 19:28 | Mundo

Sabe-se que os trabalhistas, liderados por Jeremy Corbyn, estão a trabalhar ativamente na possibilidade eleições antecipadas, condicionadas ao prolongamento do prazo do Brexit, atualmente marcado para 31 de outubro.





"Esperam que o primeiro-ministro morda o isco", referiu um comentador da BBC.



"Não irei trair o povo"

Foi um Boris Johnson ao ataque que se dirigiu aos deputados, com um fundo de protestos constantes.



A oposição, acusou o primeiro-ministro, só pretende um novo referendo do Brexit, por "não confiar no povo" e "não se preocupar" com as consequências económicas dos sucessivos atrasos da saída da União Europeia.



Enquanto o Governo quer acelerar o processo do Brexit, pondo "uma mudança acima", que os Trabalhistas querem "puxar o travão de mão", acrescentou.



"Não iriei trair o povo", prometeu, referindo que se têm registado "progressos nas conversações com a União Europeia sobre o Brexit".

Moção de censura

Os partido da oposição estão a prometer um segundo referendo, acusou ainda Johnson, mas a ideia de que este "possa vir a suceder, com o povo a respeitar o resultado, é uma fantasia".



"O público não quer um segundo referendo. Quer que o primeiro seja honrado", defendeu.



Já os partidos da oposição têm "um remédio à sua disposição", acrescentou o primeiro-ministro, referindo que os trabalhistas poderão apresentar uma moção de censura ainda esta quarta-feira.







"Se o fizerem, poderão ter uma votação amanhã", propôs.



"Irá Corbyn votar uma moção de censura contra mim?", perguntou Boris Johnson. "Será que quer sequer ser primeiro-ministro?", acrescentou.





"Corbyn quer que eu vá a Bruxelas dia 17 de outubro, para negociar um adiamento. Mas não quer ir ele mesmo", acusou logo depois.



"E mesmo que ele queira ir, os seus colegas não o irão deixar, porque não o querem a negociar em nome do reino Unido com pessoas como Vladimir Putin", o Presidente da Rússia.

Corbyn: Johnson devia demitir-se

Na sua resposta, o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, considerou o discurso de Boris Johnson "nulo, sem efeito e deveria ser esmagado".



"Este é um momento extraordinário e precário da história deste país", considerou.



"O tribunal mais importante do Reino Unido concluiu que o primeiro-ministro violou a lei. Os juízes concluíram que não havia razões, quanto mais uma boa razão, para o primeiro-ministro ter encerrado o Parlamento", referiu.



Boris Johnson "deveria ter feito o que é certo e demitir-se em seguida", defendeu Corbyn. "Em vez disso, está aqui, sem qualquer vestígio de humildade e também sem substância".



"Pelo bem do país, Johnson devia ir-se embora", apelou o líder da oposição.



Jeremy Corbyn referiu que quer eleições. E que Johnson quer eleições. E concluiu, "se ele quer eleições, que consiga um adiamento e teremos eleições!"



Suspensão ilegal



Boris Johnson foi forçado a dirigir-se ao Parlamento após, terça-feira, o Supremo Tribunal ter decretado ilegal a suspensão conseguida pelo primeiro-ministro no início do mês.





Com a suspensão do Parlamento, Boris Johnson pretendia obrigar os deputados a só voltar a debater o Brexit após 14 de outubro, mesmo em cima de uma nova cimeira europeia e a duas semanas da data marcada para a saída do Reino Unido da União Euopeia.





Em vez disso, a Câmara Baixa voltou a reunir-se esta quarta-feira, com os conservadores a dominarem o regimento da sessão e a marcarem a intervenção de Johnson.

O discurso do primeiro-ministro à Camara estava inicialmente previsto para depois das 17h00 locais, mas o próprio primeiro ministro só chegou ao Parlamento pelas 17h45.







Pelas 18h00, o speaker do Parlamento, John Bercow, anunciou que o início da intervenção de Johnson estava marcado para as 18h30.

Mini suspensão

Também pelas 18h00, soube-se que os deputados trabalhistas estavam a receber mensagens para estarem presentes na Câmara quinta-feira às 09h30 da manhã, hora a que o Governo estaria a pretender passar uma nova suspensão do Parlamento, de forma a permitir aos deputados conservadores participarem na convenção do partido em Manchester.



Labour whips text all MPs telling them they expect government tomorrow to try and put parliament into recess. pic.twitter.com/NdQbMNzPY3 — Aubrey Allegretti (@breeallegretti) 25 de setembro de 2019

O Governo terá entretanto rejeitado uma proposta trabalhista para uma mini-suspensão de três dias.



O que está em causa

O destino do Brexit - e da crise política britânica - definiu-se nos últimos meses ao longo de três eixos básicos: a antecipação de eleições legislativas, a forma de impedir um Brexit sem acordo e a atribuição de culpas caso o Brexit corra mal.





A tática de Johnson tem sido pugnar por eleições já em outubro, antes da cimeira europeia marcada para 17 e 18 desse mês, solução já rejeitada pelos deputados.







As próximas eleições estão previstas para 2022 e para as antecipar é necessário o consentimento de 434 dos 650 deputados da Câmara Baixa.

Os opositores do primeiro-ministro querem força-lo a ceder na possibilidade, defendida com unhas e dentes por Boris Johnson, de um Brexit sem acordo já a 31 de outubro. Um recuo que o iria fragilizar, obrigando-o ou a conseguir um acordo de saída, ou a adiar o Brexit para depois de novas eleições.Para tal,a três de setembro contornar a ordem regimental prevista, através de um debate de emergência, o que lhes permitiu