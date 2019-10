Brexit. Parlamento rejeita proposta de eleições a 12 de dezembro

Esta foi a terceira vez que Boris Johnson viu ser derrotada a sua intenção de levar o país às urnas antes do final do ano. E foram novamente os Trabalhistas a contrariar o primeiro-ministro, desta vez ao absterem-se.





Apenas 70 deputados votaram contra a proposta. Johnson já disse que não vai desistir.





Após a votação, o primeiro-ministro anunciou que irá publicar esta terça-feira uma mini proposta de lei para tentar obter o apoio dos Liberais Democratas e do SNP para a realização de eleições a 12 de dezembro.





"Esta Câmara não pode continuar a manter o país refém", disse o primeiro-ministro aos deputados, afirmando que o Parlamento se tornou "disfuncional".



Nova proposta



"Ainda esta noite, o Governo irá anunciar a apresentação para uma breve proposta de lei sobre uma eleição a 12 de dezembro, para conseguirmos finalmente conseguir realizar o Brexit" anunciou Johnson.



"A Câmara já não pode manter este país refém. Agora que o não acordo foi retirado da mesa, temos um óptimo novo acordo. É tempo de o apresentar aos eleitores", defendeu ainda o primeiro-ministro britânico.





Após a derrota desta segunda-feira, existe ainda a hipótese de Johnson vir a apoiar um plano dos Liberais Democratas para a realização de eleições antecipadas ainda antes das férias de Natal dos estudantes universitários.





Tal proposta só irá necessitar de uma maioria simples de 320 deputados, e deverá por isso passar na Câmara.











Os Liberais Democratas querem eleições nove de dezembro, por considerar que esta data tornará impossível a Johnson fazer aprovar o acordo obtido a 17 de outubro último, no ínfimo prazo antes do Parlamento ser dissolvido para as eleições.



Apresentaram o seu próprio projeto lei, mas ainda não se sabe se irão apoiar a lesgislação que o Governo conta apresentar ainda esta segunda-feira e que o gabinete do primeiro-ministro garante será "quase idêntica" à sua.



Ambas as partes estão reunidas em Westminster para tentar conciliar uma data.





Desconfianças trabalhistas



Sob pressão e encostado às cordas, Jeremy Corbyn, o líder dos Trabalhistas, admitiu que também poderá apoiar esta proposta dos Liberais Democratas. Mas repetiu que não poderá apoiar novas eleições sem que o risco de uma saída sem acordo seja afastado.



"É necessário que a data fique consagrada na lei, para evitar que Johnson a tente alterar de forma a ganhar vantagem", referiu Corbyn, prometendo estudar com todo o cuidado qualquer legislação sobre novas eleições.



"Qualquer plano terá de proteger os direitos de voto de todos os nossos cidadãos", afirmou, defendendo a realização de um novo escrutínio antes de 12 de dezembro.





Em causa está também a idade dos eleitores, que poderá ser modificada para admitir os britânicos de 16 e 17 anos.





A proposta de lei que o Governo conta apresentar pode ser potencialmente alterada pelos deputados para consagrar o voto a estes eleitores.



Se isso suceder, o Governo poderá desistir da sua própria proposta.



Apesar de tanto os Liberais Democratas e o SNP apoiarem o princípio de redução da idade de voto, a líder dos primeiros, Joanne Swinson, lembrou que a prioridade dos eleitores mais jovens tem sido parar o Brexit.