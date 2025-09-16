Bruxelas vai propor suspensão parcial de acordo UE-Israel

"Vamos apresentar amanhã [quarta-feira] diferentes propostas para o Conselho [Estados-membros] para aumentar a pressão sobre o governo israelita e forçá-lo a mudar de rumo porque o que está a acontecer é realmente insustentável", anunciou a Alta Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, em entrevista à agência Lusa em Bruxelas.

No dia em que o exército israelita confirmou ter tropas no interior da cidade de Gaza, Kaja Kallas salientou que a proposta de suspensão parcial do acordo de associação da UE com Israel em questões comerciais "teria um custo financeiro muito pesado" para Telavive, estando em causa a cessação das disposições comerciais do acordo, nomeadamente a revogação do princípio da nação mais favorecida para alguns produtos.