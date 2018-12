10h47 - Suspeito esteve preso na Alemanha em 2016 e 2017





A polícia criminal alemã confirmou esta manhã que o principal suspeito do ataque de terça-feira esteve preso na Alemanha em 2016 e 2017 por roubo. O homem foi deportado para França ainda em 2017.







10h32 - Imagens da RTP após ataque







No momento do ataque, o jornalista repórter da RTP Tiago Passos estava no Parlamento Europeu, que tem sede na cidade de Estrasburgo, e reuniu algumas imagens no local.











10h18 - Ministro do Interior está em Estrasburgo





O ministro francês do Interior já se encontra em Estrasburgo para acompanhar as forças de segurança e de socorro.



À #Strasbourg.

Avec nos forces de sécurité et secours mais aussi l'ensemble des équipes médico-psychologiques dont j'ai apprécié, sur le terrain, le dévouement et l'exceptionnelle mobilisation au service de nos concitoyens.



10h10 - Nível de "urgência de atentado"





Num tweet, o Governo francês explica que o nível de "urgência de atentado" corresponde ao nível mais elevado do plano Vigipirate, o sistema de alerta de segurança nacional de França.







Este nível "permite uma vigilância e uma proteção máxima em caso de ameaça iminente de um ato terrorista ou como resultado direto de um ataque".







[#Strasbourg] Le niveau Urgence attentat, correspond au niveau le plus élevé du plan #VIGIPIRATE, il permet une vigilance et une protection maximum en cas de menace imminente d'un acte terroriste ou à la suite immédiate d'un attentat.

Pour en savoir plus 👇 pic.twitter.com/hU9wBsxS1X — Gouvernement (@gouvernementFR) 12 de dezembro de 2018

9h52 - Dois mortos e 14 feridos





A prefeitura do Baixo Reno, em que se inclui a cidade fronteiriça de Estrasburgo, disse esta manhã que o ataque de terça-feira provocou duas vítimas mortais.





Ao final da noite, o prefeito da cidade, Roland Ries, tinha confirmado a morte de quatro pessoas. Na quarta-feira numa conferência de imprensa durante a madrugada, o ministro francês do Interior, Christophe Castaner, reviu o número para três vítimas mortais.





Até ao momento, não existe qualquer explicação por parte das autoridades para justificar a nova revisão no balanço do número de mortos.







Segundo a nova atualização da prefeitura do Baixo Reno, há ainda a registar 14 feridos, sete dos quais em estado grave.







O procurador de Paris, Rémy Heitz, cujo departamento antiterrorista está a liderar a investigação sobre o ataque de Estrasburgo, dará uma conferência de imprensa às 12h00 locais (menos uma hora em Lisboa).







9h32 - Cherif Chekatt é o principal suspeito







A polícia identificou Cherif Chekatt como o suspeito do atentado de terça-feira. O homem tem 29 anos, nasceu em Estrasburgo e já tinha sido identificado pelas autoridades como um potencial risco para a segurança.











Não há novas informações sobre o paradeiro do suspeito, que continua em fuga. Cerca de 600 membros das forças de segurança foram destacadas para esta caça ao homem.





Segundo o responsável do ministério francês do Interior, Laurent Nunez, as autoridades acreditam que o atacante ficou ferido durante a fuga.







O estado de alerta foi elevado para "emergência por atentado", o que implica um reforço excecional da segurança nas fronteiras, uma vez que a cidade de Estrasburgo se encontra entre a França e a Alemanha.







A segurança ao longo do rio Reno foi reforçada também pelas autoridades alemãs.







Entretanto, os mercados de Natal em território francês tiveram também um reforço de segurança, de forma a precaver riscos de mimetismo, como explicou o ministro francês do Interior, Christophe Castaner.







9h20 - Estrasburgo tenta voltar à normalidade







A cidade tenta regressar à normalidade depois do ataque de terça-feira em Estrasburgo, perante a presença de um forte dispositivo policial. O presumível atacante continua em fuga, como conta a correspondente da RTP, Fernanda Gabriel.







Em declarações à televisão francesa BFM, o mayor de Estrasburgo, Roland Ries, aconselhou a população a ficar em casa se possível, mas pediu aos habitantes da cidade que procurem manter a normalidade nas suas vidas.







8h50 - Governo francês admite fuga do atacante para a Alemanha





A secretária de Estrado do Ministério francês do Interior assumiu esta manhã que existe a possibilidade de o atacante ter fugido para a Alemanha.







Em entrevista à rádio France Inter, Laurent Nunez referiu que o suspeito do ataque já tinha sido identificado como um suspeito extremista, depois de ter passado pela prisão.





A responsável sublinha, no entanto, que ainda não se conhecem os motivos do ataque.







8h40 - França eleva nível de alerta para "emergência por atentado".





O ataque de terça-feira levou o executivo francês a elevar o nível de alerta no país e sobretudo em Estrasburgo, cidade francesa junto à fronteira com a Alemanha. Por isso mesmo, as autoridades reforçaram o controlo nas fronteiras.







Na sequência do ataque, foi reforçada a segurança nos mercados de Natal e foram também mobilizados meios do dispositivo de antiterrorismo.







Ao início da manhã de quarta-feira, o autor do atentado continuava em fuga. Segundo a agência France Presse, que cita uma fonte próxima do processo, o suspeito é um homem de 29 anos.







Entretanto, o Ministério Público francês abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista", segundo a mesma agência noticiosa.