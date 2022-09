Carlos III proclamado oficialmente rei de Inglaterra

A cerimónia decorreu esta manhã no Palácio de Saint James, em Londres. No entanto, a coroação só deverá ocorrer no próximo ano. Entretanto, continuam os vários procedimentos para assinalar o luto pela morte da rainha Isabel II.

Mais atualizações

12h46 - Agenda de Carlos III para esta tarde



O novo rei de Inglaterra realizará audiências com vários líderes religiosos e políticos do país. De acordo com um comunicado da Casa Real, o monarca receberá primeiro o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, primaz da Igreja Anglicana, no palácio de Buckingham, às 14H00. Meia hora depois será a vez da primeira-ministra britânica, Liz Truss, e os membros do seu gabinete conservador, no mesmo local.



Às 15h00, os líderes da oposição no Parlamento passarão pelo palácio, provavelmente liderados pelo líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer.



Finalmente, o novo soberano concluirá as reuniões anunciadas às 16h00, com uma receção privada ao decano da abadia de Westminster, David Hoyle, que é responsável por este local de culto e sujeito à jurisdição real, respondendo diretamente ao soberano.





12h35 - A correspondente Rosário Salgueiro continua a acompanhar o cerimonial e as celebrações da proclamação do novo rei de Inglaterra, Carlos III.



Na agenda do monarca para este sábado está marcada para as 14h00 a recepção no Palácio de Buckingham do bispo de Cantuária e às 14h30 da primeira-ministra britânica, Liz Truss, e do Conselho de Ministros. Durante a tarde seguem-se encontros com os líderes dos partidos da oposição.

12h15 - Putin deseja ao rei Carlos III "sucesso, boa saúde e tudo de bom"





O presidente russo felicitou o novo monarca britânico, indicou a embaixada russa em Londres através do Twitter.



"Por favor, aceite as minhas sinceras felicitações pela proclamação", lê-se na declaração de Vladimir Putin.



"Desejo a Vossa Majestade o sucesso, a boa saúde e tudo de bom", acrescentou.







President Vladimir Putin offered condolences to His Majesty King Charles III on the passing of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/BBHSdPw4nq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) September 8, 2022



11h37 - Trombetas e canhões marcaram proclamação pública do novo Rei



O Rei Carlos III foi proclamado em público como novo monarca do Reino Unido às 11:00 em ponto, um ritual precedido pelo toque de trombetas na varanda do palácio de St. James, em Londres.



Foi nesse local que o rei de armas da Jarreteira anunciou a Proclamação Principal redigida no interior do palácio pelo Conselho de Adesão, um órgão que se reúne com o fim expresso de confirmar o novo soberano do Reino Unido.



A seguir à leitura, uma companhia de guardas reais saudou com três `vivas` o novo Rei, depois de se ouvir o hino do Reino Unido, "God Save the King" ("Deus salve o Rei"), tocada pela banda do regimento dos Guardas de Coldstream, o mais antigo regimento das forças armadas britânicas.



Junto à Torre de Londres, soaram salvas de canhão, bem como nas outras capitais do reino, como Edinburgo e Cardiff, onde se lia igualmente em público a proclamação em cerimónias semelhantes.



Ao assinar o juramento pelo qual se torna Rei, Carlos III comprometeu-se a "seguir o exemplo inspirador" da sua mãe, manifestando-se "profundamente consciente da grande herança, deveres e pesada responsabilidade" da monarquia.



"Ao tomar estas responsabilidades, lutarei por seguir o exemplo inspirador que me precede, mantendo o governo constitucional, e procurando a paz, harmonia e prosperidade dos povos destas ilhas", declarou o novo Rei.





(Agência Lusa)





11h26 - 'Hip, hip, hurrah'





Multidão e soldados aplaudiram a aclamação oficial de Carlos III a partir da varanda no Palácio de St. James.





"Três vivas para Sua Majestade, o rei", gritou o Garter King of Arms da Ordem da Jarreteira, com resposta dos soldados: "Hip, hip, hurrah".





11h19 - Reveja o momento da proclamação de Carlos III





O rei Carlos III foi proclamado rei a partir da varanda do Palácio de St. James, em Londres, pouco depois da sua tomada de posse.





Garter King of Arms da Ordem da Jarreteira, a mais prestigiada do Reino Unido, às 10:00 GMT, sendo depois disparadas salvas de canhão por todo o país, incluindo próximo da Torre de Londres.

11h15 - Tiros de canhão ouvidos em todo o Reino Unido em honra no novo rei, Carlos III.





10h51 - Agenda do novo rei de Inglaterra





Depois da cerimónia no Palácio de Saint James, Carlos III vai dirigir-se para a Bolsa de Londres, onde irá decorrer outra cerimónia.





À tarde, pelas 15h00, o novo monarca irá ter a primeira reunião de trabalho no Palácio de Buckingham.







10h37 - Novo rei de Inglaterra, Carlos III, diz estar "profundamente consciente" dos "deveres e pesadas responsabilidades" das suas funções.





10h35 - Carlos III oficialmente proclamado rei pelo Conselho de Adesão em Londres.





10h02 - Cerimónia de proclamação já começou





A cerimónia de proclamação de Carlos III começou no Palácio de Saint James, em Londres. A primeira parte não conta com a presença do rei. Os membros do Conselho de Ascenção vão aprovar formalmente a proclamação.







É a primeira vez que esta cerimónia é transmitida na televisão.





8h36 - Primeira declaração ao país de Carlos III



O dia de sexta-feira ficou marcado pelo primeiro discurso do rei Carlos III à nação. O monarca promete defender os valores da monarquia britânica e do país.







Carlos III emocionou-se e agradeceu à mãe pelos 70 anos de reinado, apenas um dia após a morte de Isabel II.

Carlos III proclamado rei de Inglaterra





A cerimónia decorre esta manhã, a partir das 10h00, no Palácio de Saint James, em Londres.







Segundo o protocolo, a primeira parte da cerimónia não conta com a presença do rei, quando os membros do Conselho de Ascenção aprovam formalmente a proclamação.



Na segunda parte, Carlos III faz uma declaração e assina o juramento. Cerca de uma hora depois, a Proclamação Principal que anuncia Carlos III como rei é lida da varanda do Palácio de Saint James.



Trata-se da primeira leitura pública da Proclamação. Porém, a coroação ainda irá demorar e só deverá ocorrer no próximo ano.