Casa Branca. Joe Biden começa a desvendar nomes que vão integrar futura Administração

Joe Biden não anunciou ainda as suas escolhas para os principais gabinetes e agências do Governo norte-americano, mas já desvendou os nomes de parte da sua equipa futura., pelo que o democrata pretende mantê-las por perto.As escolhas de Biden para a sua Administração poderão ajudar a curar algumas das fraturas existentes dentro do Partido Democrático e que têm dividido a ala central e a de esquerda.Numa conferência de imprensa esta semana, o futuro Presidente deu algumas pistas sobre quem será o secretário do Tesouro, um dos cargos mais importantes a preencher., avançou.Com os lugares de topo na Casa Branca ainda por revelar, foram entretanto avançados os nomes de outros altos funcionários.– data da tomada de posse de Biden –Jenn O’Malley Dillon, até agora gerente de campanha do presidente eleito, é a futura vice-chefe de pessoal. Mike Donilon, antigo conselheiro de Biden quando este era vice de Obama, continuará a ser conselheiro do democrata quando este for Presidente.Também Steve Ricchetti, outro ex-chefe de pessoal de Biden, e Cedric Richmond, congressista do Louisiana e antigo presidente de campanha do democrata, foram escolhidos para conselheiros de Joe Biden durante o seu mandato na Casa Branca.

Diversidade poderá notar-se nos lugares ainda por preencher

Alguns especialistasacreditam que o futuro líder norte-americano irá continuar a nomear para papéis-chave na Casa Branca alguns dos seus mais antigos conselheiros e outras personalidades experientes do Partido Democrático.Para secretária de Imprensa Joe Biden poderá eleger Symone Sanders, conselheira de topo da sua campanha presidencial. Caso tal se concretize,Rahm Emanuel, antigo presidente da Câmara de Chicago e ex-congressista do Illinois, tendo também sido chefe de pessoal de Obama, poderá ser o próximo secretário dos Transportes.cujas preocupações Emanuel anteriormente ignorou.Para gerir o Departamento de Justiça dos Estados Unidos podem ser eleitos Sally Yates, que já foi procuradora-geral interina, Doug Jones, amigo de longa data de Joe Biden, ou ainda Deval Patrick, ex-governador do Massachusetts.As listas de possíveis candidatos a outros lugares de topo estão também repletas de nomes com laços próximos a Joe Biden ou com experiência na antiga Administração Obama. explicou aoRoy Neel, antigo chefe de pessoal de Al Gore.Para Neel, os esforços do futuro presidente para demonstrar diversidade entre a sua Administração serão mais notados em lugares que estão ainda por preencher.