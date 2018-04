Casa Branca. Nada está decidido quanto a possível ataque à Síria

RTP11 Abr, 2018, 21:39 / atualizado em 11 Abr, 2018, 22:11 | Mundo

Confirma-se o recuo da retórica, antecipado pela calma do secretário da Defesa Jim Mattis, ao fim da tarde.



Mattis referiu que o Pentágono estava ainda a analisar informações sobre o ataque em Douma, o que parecia indicar alguma relutância militar em colocar "a caminho" os misseis norte-americanos, como ameaçara Donald Trump num tweet logo de manhã.



Agora, de acordo com Sanders, o ataque mencionado pelo Presidente não é mais do que uma entre várias opções possíveis - e nem todas militares - para agir contra Damasco.



Sanders sublinha que Donald Trump continua a responsabilizar Damasco e Moscovo pelo ataque, até porque considera que a Rússia falhou na garantia de que a Síria iria livrar-se do seu arsenal químico.



O Presidente pensa ainda que os seus tweets não criaram qualquer problema, disse Sanders.



Através da rede social Twitter, Trump pediu à Rússia que "se prepare" porque os mísseis "estão a chegar, belos, novos e inteligentes". E criticava Moscovo por apoiar o "animal" Assad.



Foi uma resposta a um embaixador russo no Líbano, Alexander Zasipkin, que disse que quaisquer mísseis lançados pelos Estados Unidos contra a Síria seriam abatidos pelas forças russas.

Possibilidade de diálogo

Ao longo do dia, o Presidente começou a dar sinais de querer desanuviar a tensão. Apesar de referir, num segundo tweet, que as relações entre Washington e Moscovo estavam num ponto ainda pior do que na Guerra Fria, Trump deixava também aberta a porta ao diálogo entre ambos.



Finalmente, numa terceira publicação, Trump afirmou que a maior responsabilidade da tensão entre os Estados Unidos e a Rússia cabia à investigação interna à intervenção russa nas eleições presidenciais de 2016 e ao procurador especial que lidera a investigação.



Pretexto para ataque

Uma sequência que, para a correspondente da RTP em Washington, Márcia Rodrigues, indicia uma porta aberta ao diálogo.Também Evgueni Mouravitch, correspondente da RTP em Moscovo, sublinhou que o silêncio a que o Presidente russo, Vladimir Putin, se remeteu durante esta crise, aponta uma espera por negociações com Trump.Tanto a Síria como a Rússia negam quaisquer responsabilidades no ataque químico. Admitem, pelo contrário, que nem sequer existiu e que foi encenado pelos Capacetes Brancos, as equipas que auxiliam os habitantes do lado dos grupos armados que combatem Assad.Moscovo e Teerão, o outro grande apoiante de Assad, acusam ainda os países ocidentais de estar a usar este alegado ataque como pretexto para uma ação militar contra a Síria.Apesar das certezas apontadas pelos líderes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França - duas potências europeias que se mostraram disponíveis para agir contra a Síria ao lado dos EUA - a ocorrência e responsabilidade do alegado ataque químico não foram ainda comprovadas por fontes independentes.De acordo com fontes no terreno, todas ligadas à oposição a Bashar al-Assad, o ataque afetou mais de 500 pessoas e matou cerca de 100.