Donald Trump ameaça Rússia e afirma que mísseis estão a chegar à Síria

No tweet publicado esta manhã, o Presidente dos Estados Unidos defende ainda que Moscovo não deveria aliar-se a um “animal” que usa gás para “matar o seu povo”.





Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — TheRealDonaldTrump (@RealDonad_Trump) 11 de abril de 2018

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2018

Ocidente contra "impunidade química"



As afirmações de Trump são uma resposta às declarações do embaixador da Rússia no Líbano, Alexander Zasipkin, que disse que quaisquer mísseis lançados pelos Estados Unidos contra a Síria seriam abatidos pelas forças russas.Em Moscovo, as autoridades russas tinham também alertado contra qualquer ato que pudesse “destabilizar a situação já frágil na região” e tinham prometido que uma eventual ação “terá graves consequências”.“Continuamos a acreditar que todas as partes vão evitar qualquer ato que não teria justificação e que poderia destabilizar a já frágil situação que se vive na região”, afirmou aos jornalistas o porta-voz do Kremlin. Dmitri Peskov recordou que a situação é “muito tensa” e insistiu que a Rússia defende a realização de uma “investigação objetiva e imparcial antes que se realizem julgamentos”.Quatro dias depois de a organização não-governamentalter denunciado que um ataque com “gases tóxicos” matou dezenas de pessoas em Douma, Moscovo e Damasco continuam a desmentir que tal tenha ocorrido. Paris, Washington e Londres parecem não ter dúvidas e preparam a resposta. O Eurocontrol avisou as companhias aéreas para os riscos de voar junto à Síria.A Rússia não perdeu tempo e já respondeu aomatinal de Donald Trump. Numa publicação no Facebook, a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros afirma que os mísseis norte-americanos deveriam dirigir-se a “terroristas” e não ao “governo legítimo” da Síria.Num outro, publicado 40 minutos depois do primeiro, Donald Trump constata que “a relação com Rússia está pior do que nunca”. Na perspetiva do líder norte-americano, a relação entre Washington e Moscovo está mesmo pior do que no tempo da Guerra Fria.“Não há motivos para isso. A Rússia precisa de nós para melhorar a sua economia, algo que seria muito fácil de fazer. Precisamos que todas as nações trabalhem juntas”, escreveu o Presidente. A publicação termina com um convite ao fim da corrida ao armamento.de Donald Trump confirma que, perante os fracassos diplomáticos, é cada vez mais provável que as potências ocidentais avancem com uma resposta militar. O Presidente dos EUA afirmou que anunciaria “grandes decisões” até à noite desta quarta-feira.Entretanto, onorte-americano USS Donald Cook saiu do porto cipriota de Larnaca onde fazia escala. Encontra-se agora posicionado num local a partir do qualquer poderá facilmente disparar sobre a Síria.Esta quarta-feira, a agência europeia responsável pelo tráfego aéreo alertou as companhias civis para que tenham em consideração a situação difícil que se vive a leste do Mediterrâneo. Na Síria, as forças de Bashar al-Assad foram colocadas em “estado de alerta” para os próximos três dias.O embaixador francês junto das Nações Unidas garantiu que Paris não abdicará de nada na luta contra a “impunidade química”. O Presidente Emmanuel Macron anunciou que uma decisão será anunciada “nos próximos dias”.Para além dos Estados Unidos, a resposta deverá ainda contar com o apoio de Londres. A Casa Branca anunciou que Donald Trump e Theresa May conversaram e que concordaram em “não permitir que o uso de armas químicas continue”.Na terça-feira, a Administração Trump anunciou ainda que o Presidente norte-americano cancelou uma deslocação à América Latina, prevista para esta semana, num gesto que a Casa Branca justificou com a necessidade de manter o foco na resposta ao ataque do fim de semana na Síria.A Rússia e a Síria continuam a desmentir que o regime de Bashar al-Assad tenha utilizado armas químicas. A Organização Mundial de Saúde confirmou entretanto que recebeu informação dos seus parceiros de que cerca de 500 pessoas apresentaram sinais de terem sido afetadas por gases tóxicos e tiveram de receber assistência.A OMS pediu que lhe seja concedido acesso total à localidade de Douma para confirmar que ali ocorreu um ataque químico. A Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) também anunciou que irá enviar uma equipa para averiguar a situação. Na terça-feira, a Rússia vetou a proposta norte-americana para que fosse criado um mecanismo de investigação conjunto que incluísse elementos da OPAQ e da ONU.