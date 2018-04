Pentágono "ainda a avaliar" alegado ataque químico na Síria

Mattis recusou ainda comentar se as informações já disponíveis provam sem sombra de dúvida que o ataque foi lançado pelas forças sírias do Presidente Bashar al-Assad, como acusam vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos. A Rússia já fez saber que está atenta a movimentações militares norte-americanas na região.



"Estamos ainda a avaliar as informações - as nossas e as dos nossos aliados. Estamos ainda a trabalhar sobre isto", referiu, sem dar mais detalhes.

Mattis sublinhou, contudo, que as Forças Armadas norte-americanas estão prontas a providenciar várias opções relativamente a ataques militares retaliatórios, tal como seja determinado o Presidente Donald Trump.





Através da rede social Twitter, Trump pediu à Rússia que "se prepare" porque os mísseis "estão a chegar, belos, novos e inteligentes".

Moscovo desdenha twitto-diplomacia

Através do seu porta-voz Dmitiri Peskov, o Kremlin respondeu que "não participa na twitto-diplomacia" e afirmou ser favorável a "abordagens sérias".





A agência de notícias russa Interfax revelou entretanto que Moscovo está em contacto direto com o Chefe do Estado-Maior norte-americano sobre a situação na Síria. A informação foi dada pelo líder do comité de defesa da câmara baixa do Parlamento russo, Vladimir Shamanov. Para segunda-feira, 16 de abril, está marcada uma reunião de emergência dos membros da Organização para a proibição de Armas Químicas, para debater o "alegado uso" deste armamento na Síria.





França e Reino Unido já assumiram disponibilidade para participar no ataque a alvos governamentais sírios, afirmando que Damasco passou a "linha vermelha".





"Vamos trabalhar com os nossos aliados mais próximos sobre a forma de garantir que os responsáveis prestem contas", afirmou May, denunciando o "ataque bárbaro" em Douma.





O líder da oposição trabalhista britânica veio entretanto refrear as garantias deixadas pela primeira-ministra britânica. Jeremy Corbyn afirma que o "Parlamento deve sempre ter uma palavra a dizer em caso de ação militar".





"A situação é obviamente muito séria, obviamente tem de existir, agora, um pedido para um processo político para por fim à guerra na Síria. Não podemos arriscar uma escalada ainda maior do que que já se verifica", disse Corbyn à BBC.

Síria prepara-se

Sobre o nível de tensão crescente que se vive desde o fim-de-semana, Peskov foi cautelosamente otimista nas respostas às agências de comunicação.