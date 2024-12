Ciclone Chido. Balanço preliminar aponta para 34 mortos e milhares desabrigados em Cabo Delgado

Além das vidas perdidas, a fúria do ciclone, com ventos de 260 km/h e chuvas que atingiram 250 mm em apenas 24 horas, destruiu completamente 23.598 casas e danificou outras 11.744. Escolas, unidades sanitárias e bens vitais como embarcações e postes de energia também foram devastadas, agravando ainda mais a situação.Apesar do cenário desolador, o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Desastres (INGD) tem estado na linha da frente, prestando assistência às vítimas.





De acordo com Luísa Celma Meque, presidente do INGD, equipas de resgate e apoio humanitário foram mobilizadas para levar abrigo, alimentos, e cuidados médicos às comunidades afectadas. “Estamos a trabalhar incansavelmente para mitigar o impacto desta tragédia, sobretudo garantindo que as famílias mais vulneráveis recebam a ajuda necessária”, destacou Meque.



A situação é particularmente preocupante nas províncias vizinhas de Niassa, Manica e Zambézia, que continuam sob alerta, embora a força do ciclone tenha diminuído para uma tempestade de nível 2, trazendo esperança de impactos mais moderados.



O ciclone Chido, formado a 5 de dezembro no sudeste do Oceano Índico, atingiu Cabo Delgado no dia 15, transformando-se numa das tempestades mais intensas registadas na região.