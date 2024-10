Cinco anos para "a Rússia atacar território da NATO"

O ataque aconteceu longe da fronteira entre os dois países, numa base militar na região de Orenburg, no sudoeste da Rússia, durante a noite de sábado para domingo.



De acordo com o gabinete de infirmações militares da Ucrânia, o avião abatido é utilizado para transporte de material de guerra. Este gabinete, sob a tutela do Ministério ucraniano da Defesa, divulgou imagens de um avião em chamas, mas não divulgou quaisquer detalhes da operação.







A Rússia não fez qualquer comentário sobre esta situação.

A aliança entre Moscovo e Pyongyang



Volodymr Zelensky denuncia que a Coreia do Norte está a enviar soldados para a frente de combate da Rússia com a Ucrânia. O presidente ucraniano garante que o apoio de Kim Jong-un a Putin não se resume ao envio de armas para as zonas de guerra.

No discurso que fez durante a última noite, Zelensky defende que, perante este cenário, as relações entre a Ucrânia e os aliados ocidentais. Ou seja, com armas de longo alcance para aumentar a pressão contra a Rússia e prevenir uma guerra de maior dimensão.

"A linha de frente precisa de mais apoio. Estamos a falar de mais capacidades de longo alcance para a Ucrânia e de fornecimentos mais sustentados para as nossas forças, em vez de uma simples lista de equipamento militar”.

que surgem quatro meses depois de o presidente russo ter visitado a Coreia do Norte.Em junho, Vladimir Putin esteve em Pyongyang para assinar umcom o líder norte-coreano Kim Jong-un.