Com Biden palestinianos admitem fim do boicote às negociações

O mesmo esperam os cidadãos da Cisjordânia, que vieram para a rua celebrar a maioria alcançada por Biden no Colégio Eleitoral, que lhe abre as portas da presidência norte-americana.Nabil Shaat, um alto responsável palestiniano, admitiu este domingo ao jornal de língua hebraica, Israel Hayom, que. Essa será mesmo a principal condição para o regresso da Autoridade Palestiniana às negociações com Israel, referiu Shaat.Os palestinianos, que reivindicam a parte leste de Jerusalém como capital, viram na decisão de Trump um sério revés para as suas pretensões de dois Estados sob a mesma capital e um claro sinal de favoritismo em prol de Israel. Mas"A derrota de Trump é um ganho para nós, o povo palestiniano, porque ele vendeu a causa palestiniana", reagiu Anwar Abu Amira, de 38 anos e refugiado do Campo da Praia de Gaza. "Desde que ele assumiu o cargo até o perder, procurou fazer desaparecer a identidade palestiniana", acusou.A situação poderá mudar, bastando que Joe Biden ganhe, referiu Bassam al-Salhe, um dos altos responsáveis da Organização de Libertação da Palestina, OLP, à Agência Reuters.

"Quando Biden anunciar que isto vai mudar - e ele já o anunciou durante a sua campanha eleitoral - não haverá razões para o boicote", explicou.





A questão poderá ser mais complicada do que estas palavras implicam, já que, em três anos, os esforços de Trump reforçaram a posição de Israel na região árabe, em detrimento da causa palestiniana.

Dilema palestiniano

Reverter a decisão de mudar a embaixada seria um bom princípio, mas as exigências palestinianas não se ficam por aí.







Joe Biden Presidente teria de reabrir a missão diplomática da Autoridade Palestiniana em Washington e retomar o apoio financeiro a Ramallah e às agências das Nações Unidas que assistem os palestinianos. Também as negociações com Israel teriam de ser retomadas onde ficaram em 2016, sob a então mediação da Administração Obama.

De toda esta lista, a do apoio financeiro à Cisjordânia e a Gaza será a mais simples para Biden, que aliás fez disso uma promessa de campanha. Voltar a condenar os colonatos israelitas e exprimir o apoio à solução dos dois Estados, que tem ainda de sair do papel, também será fácil.Até porque Biden aplaudiu a maior vitória de Donald Trump na cena internacional, a do estabelecimento de relações oficiais este verão entre Israel e países como os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Sudão, severamente criticados pelos palestinianos.No comunicado emitido pelo seu gabinete na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, Abbas afirmou ainda "estar ansioso por trabalhar com o Presidente-eleito e a sua Administração, para reforçar as relações palestino-americanas de modo a alcançar a liberdade, a independência, a justiça e a dignidade para o nosso povo"., que lidera na Faixa de Gaza, lembrou à Reuters o analista Hani Habib.Os problemas palestinianos não estarão, contudo, no topo das prioridades da política externa de Joe Biden. "Ele tem problemas mais imediatos, como o Irão, a NATO e a aliança com a Europa", considerou Habib.