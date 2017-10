Comissão Europeia argumenta que referendo na Catalunha não foi legal

RTP02 Out, 2017, 11:26 / atualizado em 02 Out, 2017, 12:13 | Mundo

Margaritis Schinas defendeu que a questão da Catalunha é do foro interno do Estado espanhol que "tem de ser resolvida dentro da ordem constitucional em Espanha".



"De acordo com a Constituição espanhola, o referendo de ontem não foi legal", disse o porta-vox da Comissão Europeia.



O responsável da Comissão deixou um apelo a que se passe "rapidamente da confrontação ao diálogo", destacando que "a violência nunca pode ser um instrumento político".





Under Spanish Constitution, vote in #Catalonia was not legal. As @JunckerEU reiterated: internal matter to be dealt in line w/ Const. order. — European Commission (@EU_Commission) 2 de outubro de 2017

Legal position: If referendum were to be organised in line with the Spanish Const. = territory leaving would find itself outside of EU. — European Commission (@EU_Commission) 2 de outubro de 2017

O porta-voz disse ainda que a Comissão Europeia confia na liderança do Primeiro-ministro Mariano Rajoy, "para gerir este processo difícil no pleno respeito da constituição espanhola e pelos direitos dos indivíduos que lutam pelo seu objetivo".Tal como o Presidente Juncker já reiterou, este é um assunto interno de Espanha mas tem que ser tratado de acordo com a constituição espanhola."Reiteramos a posição legal desta comissão, e das anteriores. Mesmo que o referendo fosse organizado de acordo com a Constituição, o território que sair de Espanha vai ficar fora da união europeia", concluiu Margaritis Schinas.