Congresso do CDS-PP. Moção de Francisco Rodrigues dos Santos vence

Ao fim de várias horas de votação, cerca das 4h00, o desfecho do XXVIII Congresso do CDS-PP ficou selado. A moção de Francisco Rodrigues dos Santos foi a mais sufragada, com 671 votos, um score de 46,6 por cento, perfilando o ainda líder da Juventude Popular para a sucessão de Assunção Cristas na presidência do partido. Seguimos ao minuto o último dia de trabalhos em Aveiro.

6h42 – Francisco Rodrigues dos Santos, rosto vencedor



A moção de estratégia submetida ao Congresso de Aveiro pelo líder da Juventude Popular recolheu 671 votos. A segunda moção mais foi a de João Almeida, com 562 votos, ou 38,9 por cento. Filipe Lobo d’Ávila viu o seu texto quedar-se pelo terceiro lugar, com 209 votos, ou 14,45 por cento.



Foram mais de 1400 os delegados à reunião magna que votaram.



O primeiro dia do XXVIII Congresso chegou ao fim pouco antes das 4h00 deste domingo, após o anúncio da moção vencedora, intitulada Voltar a acreditar. A candidatura de Rodrigues dos Santos à presidência do partido vai esta manhã a votos.



Rodrigues dos Santos afirmou ainda que, de ora em diante, conta com João Almeida e Lobo d'Ávila, os adversários derrotados, assim como “com todos os militantes do CDS que decidiram integrar essas duas moções de estratégia global”.



“Vamos começar a formar as nossas equipas que comporão a liderança do CDS para os próximos dois anos e aí, naturalmente, que eu irei também ao encontro de militantes do partido que se encontraram afetos a outras candidaturas mas que eu reconheço talento, competência, energia e qualidade para abraçar, o futuro do CDS”, insistiu.



Francisco Rodrigues dos Santos sustentou também que tem um “propósito: “Permitir que haja uma reunião em torno deste caderno de encargos, da estratégia que foi aprovada em congresso e, depois, saibamos escolher que perfil é que se indica para cada uma das posições que compõem os órgãos nacionais do partido”.



“Esta é uma altura em que temos de definir o nosso plantel para os próximos dois anos”, continuou, para depois se dizer “absolutamente confiante” de que será capaz de “conseguir estabelecer pontos de entendimento” para que o CDS-PP se apresente “unido, coeso”.