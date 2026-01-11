Futebol Internacional
Lyon, de Paulo Fonseca, vence Lille na Taça de França
O Lyon, do treinador português Paulo Fonseca e com Afonso Moreira a marcar, segue em frente na Taça de França de futebol, ao bater por 2-1, nos 16 avos de final, o Lille.
O jogo mais importante do dia opôs, em Lille, o quarto ao quinto classificados da Liga francesa.
Afonso Moreira, jogador formado no Sporting, marcou logo no primeiro minuto, obrigando o Lille a apostar francamente no ataque, em jogo de eliminação direta.
Ngoy empatou, aos 28, mas o Lyon voltou a adiantar-se aos 42, com o golo de Endrick.
Félix Correia e Tiago Santos, com um remate ao poste, foram jogadores lusos utilizados pelo Lille.
Mais cedo, o líder da Ligue 1, o Lens, venceu por 3-0 em Estrasburgo - golos de Edouard (22), Udol (87) e Sima (89).
O Nice, com Tiago Gouveia, bate o Nantes no seu terreno, por 2-1, no desempate por penáltis.
O Montpellier goleou por 4-0 em Metz e, em Chantilly, a equipa local perdeu frente ao Rennes, por 3-1.
Afonso Moreira, jogador formado no Sporting, marcou logo no primeiro minuto, obrigando o Lille a apostar francamente no ataque, em jogo de eliminação direta.
Ngoy empatou, aos 28, mas o Lyon voltou a adiantar-se aos 42, com o golo de Endrick.
Félix Correia e Tiago Santos, com um remate ao poste, foram jogadores lusos utilizados pelo Lille.
Mais cedo, o líder da Ligue 1, o Lens, venceu por 3-0 em Estrasburgo - golos de Edouard (22), Udol (87) e Sima (89).
O Nice, com Tiago Gouveia, bate o Nantes no seu terreno, por 2-1, no desempate por penáltis.
O Montpellier goleou por 4-0 em Metz e, em Chantilly, a equipa local perdeu frente ao Rennes, por 3-1.