Conselho Europeu analisa situação na Ucrânia

Nesta reunião de alto nível dos líderes europeus, a ideia é enviar uma mensagem "unida e inequívoca" de apoio à Ucrânia, em prol de "uma paz abrangente, justa e duradoura”, segundo a carta-convite enviada por António Costa aos chefes de Estado e de Governo dos 27 países que integram o bloco europeu.



Numa altura de impasse na guerra na Ucrânia, e antes do presidente eleito norte-americano Donald Trump tomar posse em janeiro, António Costa quer a UE a “fazer tudo o que for preciso para que a invasão russa seja derrotada e o direito internacional prevaleça”, razão pela qual convidou Volodymyr Zelensky, de quem espera ouvir “opiniões sobre a melhor forma de a Europa apoiar a Ucrânia”, ainda de acordo com a missiva.



Este primeiro Conselho Europeu de António Costa traz como novidade um novo método de trabalho. Defendendo reuniões mais eficazes, o antigo primeiro-ministro português vai introduzir o formato de apenas um dia de cimeira europeia, evitando também conclusões escritas sobre temas ainda muito divisórios entre os chefes de Governo e de Estado do bloco.



A par da Ucrânia, a agenda de trabalhos da cimeira também inclui discussões sobre migrações, a situação no Médio Oriente e as tensões na Geórgia e na Moldova, entre outros temas.



Portugal está representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.