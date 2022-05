Consultora denuncia comportamento anti-ecológico da Shell e demite-se

Numa mensagem de despedida dirigida aos executivos e aos 1.400 funcionários, acompanhada de uma curta mensagem de vídeo publicada no LinkedIn , a consultora explica que, enquanto a mensagem pública da empresa é a atingir o impacto zero no meio ambiente, na prática a empresa não está a implementar qualquer medida para abrandar a extração de combustíveis fósseis.”, declarou a consultora, que começou a trabalhar com a Shell após o derrame de petróleo resultante da explosão da sonda Deepwater Horizon, da BP em 2010.”, detalhou.Com a justificação de que “não poderia casar esses conflitos com a minha consciência”, Caroline Dennett diz-se pronta a “lidar com as consequências” e apela a que outros “se vão embora enquanto ainda é tempo”.”, disse Caroline Dennett.Licenciada em Direito penal e tendo passado toda a carreira na investigação e consultoria, Dennett trabalhava com a Shell na avaliação de procedimentos de segurança. A multinacional era, aliás, um “grande cliente” de Dennett, que na mensagem de despedida nota que “a indústria de combustíveis fósseis pertence ao passado”.A consultora justificou ainda que se sentiu impelida a deixar a Shell depois de assistir a um vídeo de ativistas do movimento Extinction Rebellion , a pedir aos funcionários da empresa que saíssem. O movimento inclui um grupo de ativistas, que apela aos funcionários das empresas de petróleo para que deixem os seus trabalhos.O jornalacrescenta que vários executivos da Shell do setor de energias renováveis abandonaram a empresa em 2020, frustrados com a lentidão com que estava a ser feita a mudança para combustíveis verdes.”, disse um porta-voz da Shell.”, advertiu.O pedido de demissão da consultora é divulgado na véspera da Assembleia Geral da Shell, esta terça-feira, em que serão analisados os planos de redução de emissões.Também o presidente-executivo da Shell, Ben van Beurden, pode enfrentar uma rebelião dos investidores contra o seu pacote salarial de 13,5 milhões de libras, após o consultor de investimentos Pirc ter apelado ao voto contra.A Shell poderá ver aplicado um imposto inesperado destinado a financiar cortes nas contas domésticas, na sequência dos grandes lucros que o setor da energia registou em virtude do aumento dos preços. Este facto levou os partidos da oposição a pedirem ao governo a criação de uma taxa única.