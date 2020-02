Coronavírus. A epidemia/pandemia ao minuto

No Irão, os transportes públicos têm estado a ser alvo de sucessivas operações de descontaminação, desde domingo, numa tentativa de conter o surto de coronavírus Reuters

Croácia, Áustria e Suíça juntaram-se esta terça-feira ao clube, cada vez mais alargado, de países afetados pela epidemia do novo coronavírus, que começa a assumir contornos de pandemia. Portugal continua sem reportar casos de contágio, com o único cidadão português infectado com o nCoV-19 a ter sido internado num hospital no Japão, depois de vários dias de isolamento na cabine do navio de cruzeiros Diamond Princess.

17h00 - Pompeo apela à verdade sobre epidemia





O secretário de Estado dos EUA afirmou no Afeganistão que Washinton está "muito preocupada" com a hipótese de a República Islâmica do Irão estar a manter segredo sobre a real extensão do surto de coronavírus que afeta o país.





"Todas as nações, incluindo o Irão, devem dizer a verdade sobre o coronavírus e cooperar com as organizações de auxílio internacionais", afirmou Mike Pompeo.





Segunda-feira, um responsável de Qom acusou as autoridades locais de mentir sobre o número de mortos e infetados, referindo que só na cidade se tinham já registado mais de 50 óbitos.







Em resposta, o ministro iraniano da Saúde acusou-o de espalhar o pânico com mentiras, pedindo as identificações dos falecidos devido ao COVID-19. "Se o comprovar, demitio-me", prometeu.





16h50 - EUA testam antiviral





Responsáveis dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos afirmam que começaram os testes clínicos do medicamento antiviral experimental desenvolvido pela Gilead Sciences Inc.





O medicamento começou a ser administrado em pessoas hospitalizadas devido a infeçção com o novo coronavírus.





O primeiro paciente é um cidadão norte-americano repatriado após um período de quarentena no navio de cruzeiros Diamond Princess, e hospitalizado no Centro Médico da Universidade de Nebraska, em Omaha.

16h45 - Bulgária suspende ligações com Milão







A transportadora aérea búlgara suspendeu todos os voos de, e para, Milão, em Itália.







16h35 - Turquia sem sinais





O ministro turco da Saúde afirmou que nenhuma das pessoas a bordo de um avião das Linhas Aéreas Turcas desviado para Ancara, testou positivo para o novo coronavírus.





O aparelho, vindo da cidade de Qom, no Irão, teve de pousar na capital turca depois de surgirem suspeitas de infeção entre os passageiros e tripulantes. A região iraniana é a mais afetada pelo surto local da epidemia.







Fahrettin Koca garantiu aos reporteres que os resultados dos testes feitos às 140 pessoas a bordo serão disponibilizados em breve, na totalidade.





16h33 - Novos casos no Bahrain





O Bahrain identificou seis novos casos de pessoas infetadas com o coronavírus, todos vindos recenetemente do Irão.





O número total de infetados no reino ascende agora a 23, reportou a agência de notícias BNA, citando o Ministério da Saúde.







16h33 - Mundo "não está pronto"





A opinião é do chefe de missão da OMS enviada à China.





O mundo "simplesmente não está pronto" para enfrentar a epidemia do novo coronavírus, afirmou Bruce Aylward, em Genebra.





Recém-chegado da China, o responsável da OMS saudou o trabalho feito por Pequim para conter a epidemia. "Devem estar prontos a gerir esto a uma escala maior e isto deve ser feito rapidamente", recomendou aos dirigentes mundiais, em conferência de imprensa.





Mas o mundo "simplesmente não está pronto", lamentou de seguida.







16h30 - Suíça confirma primeiro caso





As autoridades de Saúde da Suíça confirmaram notícias avançadas horas antes, quanto à ocorrência do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no país, no Cantão de Tesino, próximo da fronteira com a Itália.



O departamento Federal de Saúde Pública informou que o caso foi confirmado pelo laboratório de referência de Genebra.







Trata-se de um homem de 70 anos. "A pessoa infectada esteve em Itália há cerca de 10 dias, para participar num evento perto de Milão", revelou o Ministério da Saúde suíço, em comunicado.







16h15 - Marcelo rejeita encerramento de fronteiras











À margem de uma iniciativa na Amadora, Marcelo diz que a solução não passa por fechar fronteiras mas sim preparar uma solução conjunta das autoridades de Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa rejeita a ideia de fechar fronteiras para travar o avanço do novo coronavírus. O Presidente da República acredita que o avanço do vírus vai ter impacto na economia mundial.









15h40 - Tenerife sem portugueses





A RTP sabe que não há portugueses no hotel em Tenerife, ilhas Canárias, colocado sob quarentena depois de um hóspede de nacionalidade italiana e a sua mulher terem testado positivo para o novo coronavírus.









A unidade hoteleira de Adeje, de quatro estrelas, aloja cerca de mil turistas.





Espanha anunciou entretanto o seu quarto caso de contágio, o primeiro no território continental, especificamente em Barcelona. Trata-se de uma mulher recém-chegada de Itália.







15h30 - Testes negativos





As análises ao nCoV-19 a uma jovem de 21 anos recém-regressada de Milão, deram negativo. A jovem foi internada no Hospital de São João no Porto com o 15º casos suspeito de contágio.







Um outro caso suspeito em Portugal de infeção pelo novo coronavírus de uma pessoa também proveniente de Milão, foi na segunda-feira declarado negativo depois de testes realizados no CHUSJ.



Hoje, um outro homem que viajou também de Milão para Portugal, foi igualmente considerado suspeito de estar infetado, tendo sido encaminhado para São João como o 16.º caso suspeito de nCoV-19 no país.



Os restantes 13 casos obtiveram análises negativas, ou seja, não estavam infetados.



O único caso conhecido de um português infetado pelo novo coronavírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.











Portugal já testou 16 casos suspeitos de infeção pelo coronavírus. Todos resultaram negativo. Mas o cerco aperta-se. Só desde domingo, foram analisados três novos casos suspeitos.





Todos casos estiveram recentemente em Itália, onde o nCoV-19 fez até agora sete mortos e infetou 283 pessoas.







A diretora-geral de saúde, Graça Freitas,considera no entanto não ser necessário restringir as entradas no país oriundas de Itália, afirmando que as autoridades portuguesas se mantêm "atentas".



O governo italiano de Giuseppe Conte organizou esta terça-feira uma reunião dos ministros de Saúde dos países vizinhos, para determinar "linhas de ação comuns".







A epidemia "está à nossa porta", reconheceu o ministro francês da Saúde, Olivier Véran, acrescentando que Paris se recusa encerrar as fronteiras com a Itália.





Conte reforçou por seu lado que "limitações" à livre circulação dos cidadãos italianos da parte de estados estrangeiros seriam "injustas" e "inaceitáveis".







O surto em Itália teve início no norte mas novos casos foram reportados nas últimas horas em regiões no centro (Toscana) e a sul, (Sicília) apesar do isolamento forçado de mais de 10 localidades na Lombardia, nos últimos dias.





O primeiro-ministro reconheceu que uma "falha hospitalar" facilitou o alastrar da epidemia no país.





O vírus nCoV-19 afeta agora cerca de 30 países além da China, tendo sido reportadas no resto do mundo 40 mortes e 1.500 casos de contaminação.



Croácia e Suíça reportaram esta terça-feira cada uma um caso de contágio. A Áustria confirmou igualmente testes positivos a duas pessoas, na região do Tirol, junto à fronteira com a Itália.





Segunda-feira, o Afghanistão, o Bahrein, o Koweit, o Iraque e o sultanato de Omã, já haviam reportado casos de contágio, de cidadãos recém-chegados do Irão.







Na República Islâmica xiita, o país do Médio Oriente onde a epidemia alastra aparentemente sem controlo, foram reportadas desde quarta-feira passada 12 mortos, o maior número de óbitos fora da China, epicentro da epidemia.





O próprio vice-ministro da Saúde do Irão, Iraj Harirchi, testou positivo para o nCoV-19. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, de visita ao Afeganistão, reconheceu estar receoso que a República Islâmica do Irão esteja a esconder a dimensão real do surto dentro das suas fronteiras.





Segunda-feira à noite, o Presidente dos EUA, Donald Trump, vangloriou-se do facto de a epidemia estar sob controlo no país.





O caso mais grave a seguir à China, é a Coreia do Sul, onde o número de infectados pode ultrapassar o milhar nas próximas horas. Seul reportou até agora 10 mortes devido ao COVID-19.





Em todo o mundo, o balanço provisório da epidemia do coronavírus é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje.



Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.



O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que o mundo está à beira de uma "pandemia" - ou seja, uma epidemia de amplitude internacional.





O Presidente chinês, Xi Jinping, garantiu que Pequim está pronto a auxiliar com assistência e material médicos os países africanos que vierem a ser afetados pelo coronavírus e não tiverem capacidade sanitária de resposta.