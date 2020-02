Coronavírus. A situação internacional ao minuto

Mourad Balti Touati - EPA

Portugal continental registou nas últimas 24 horas 26 novos casos suspeitos de coronavírus. Destes, 26 são de pessoas provenientes do norte de Itália e um outro proveniente do Japão. Do total de 51 casos suspeitos até agora registados, 36 tiveram resultado negativo. Nos Açores, surgiu a primeira suspeita de infeção. Seguimos aqui a propagação do Covid-19 à escala global.

8h19 - EasyJet vai cancelar voos de e para Itália



A transportadora aérea low-cost easyJet vai cancelar alguns voos de e para Itália por causa dos casos do novo coronavírus detetados naquele país.



Em nota emitida esta sexta-feira, a easyJet afirma ter observado um abrandamento na procura e na taxa de ocupação dos voos para as bases no norte de Itália, onde o surto de Covid-19 já matou 14 pessoas e infetou pelo menos 400.



Tendo em vista diminuir o impacto do coronavírus nas contas da companhia, a easyJet adianta estar empenhada numa "gestão de eficiência operacional e de controlo de custos em diversas áreas do negócio". O que passa por cortes nas áreas administrativas, congelamento do recrutamento, promoções e aumentos salariais, oferta de licenças não remuneradas e interrupção de formações não obrigatórias e a realocação de aviões para o verão de 2020.



"Estamos também a registar um abrandamento na procura nos restantes mercados europeus onde operamos. Como resultado, iremos cancelar alguns voos, principalmente os que entram e saem de Itália, enquanto continuaremos a monitorizar a situação, adaptando o nosso plano de voos para corresponder à procura do mercado", asinala a companhia.



"A easyJet está a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades e a seguir as diretrizes fornecidas pela Organização Mundial da Saúde e pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação para garantir a saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores e clientes", acrescenta.



8h12 - Ponto de situação



Os dados são da Direção-Geral da Saúde: do total de 52 casos suspeitos que se registaram até agora, 36 tiveram resultado negativo. Há 16 à espera de resultados.

Números internacionais



Na última noite,; trata-se de um homem de 31 anos que esteve em Milão.Foi ainda noticiado que, informação avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva."Tendo em conta a situação epidemiológica mundial, é necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitáriaativa. De acordo com a informação atual,o risco para a saúde pública em Portugal é considerado moderadoa elevado", lê-se no último boletim informativo ontem publicado pela Direção-Geral da Saúde.Em entrevista à SIC Notícias, a ministra da Saúde, Marta Temido, insistiu na ideia de que o país está preparado para enfrentar uma situação semelhante àquela que se verifica em Itália e explicou que, que aumentam dia a dia.. Há também mais 327 casos de infeção confirmados.A Nigéria anunciou o primeiro caso de infeção, ou seja, todos as regiões do mundo contam agora com infeções pelo vírus.Na Europa, a Itália continua a ser o país mais afetado, com 17 mortos e 650 casos confirmados de infeção, e em Espanha os números estão também a aumentar.A Lituânia confirmou o primeiro caso de infeção, informação divulgada esta madrugada pelo Governo.Também a Nova Zelândia anunciou o primeiro caso.