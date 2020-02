Coronavírus. Acompanhe a situação no mundo ao minuto

Foto: Liu Xingzhe - EPA

O surto de coronavírus infetou, até ao momento, mais de 81 mil pessoas em todo o mundo. Desse número, apenas cerca de 30 mil recuperaram da infeção. São já 2.762 os mortos na sequência do Covid-19 a nível global, a maioria na China. Entretanto, em Portugal, foram já 17 os casos suspeitos, todos eles negativos.





08h40 – Brasil confirma primeiro caso



O Brasil confirmou o primeiro caso confirmado de infeção por coronavírus. Trata-se de um homem que está em São Paulo e que os médicos decidiram que pode permanecer em casa, sem necessidade de internamento hospitalar.



De acordo com o jornal Folha de São Paulo, “o paciente encontra-se em bom estado clínico e sem necessidade de internação, permanecendo em isolamento respiratório que será mantido durante os próximos 14 dias”.



O homem infetado esteve em Itália de 9 a 21 de fevereiro, período que coincidiu com a explosão de casos de infeção nesse país europeu.







08h31 - Macau reitera imposição de exames a todos os visitantes de zonas de risco



"Todos os visitantes provenientes de áreas de alta incidência [como a Coreia do Sul e algumas províncias chinesas] podem ser submetidos a exames médicos, a qualquer momento, em todos os postos fronteiriços, sem exceção", garantiu o Governo de Macau, em comunicado.



Esses visitantes são enviados a um dos "dois postos destinados à realização de exames médicos".



Os exames "têm uma duração de seis a oito horas e, pelo menos uma vez a cada duas horas, [esses indivíduos] serão avaliados através da medição da temperatura corporal, consulta médica e exame físico", explicou o Governo.



Posteriormente, reforçaram as autoridades, "será decidido o método de tratamento para os indivíduos examinados", caso seja necessário.



O número de infetados com o coronavírus Covid-19 em Macau desceu para três após uma nova alta hospitalar anunciada na terça-feira pelos Serviços de Saúde locais.



Dos 10 casos registados em Macau, este é o sétimo paciente a receber alta, continuando internadas outras três pessoas.







08h21 - Empresa de cruzeiros acompanha português infetado no Japão



A Princess Cruises, empresa que detém o navio Diamond Princess, onde um português permaneceu infetado com Covid-19, disse esta quarta-feira estar em contacto com Adriano Maranhão e a mulher e que o irá acompanhar até que seja repatriado.



"A Princess Cruises pode confirmar que nossa equipa médica de apoio à tripulação está em contacto com Adriano Maranhão e com a sua esposa. Devido às leis de privacidade, não podemos divulgar detalhes médicos, mas podemos confirmar que o Sr. Maranhão foi transferido para uma instalação médica em terra", esclareceu a empresa.



"A nossa equipa de apoio aos tripulantes continuará em contacto com ele [Adriano Maranhão] e com a sua família para garantir que se sinta confortável até ser repatriado", adiantou.



Adriano Maranhão, canalizador no navio de cruzeiros Diamond Princess, foi transferido na terça-feira para o hospital da cidade de Okazaki, Japão, depois de no sábado as autoridades japonesas terem confirmado que o português deu teste positivo ao coronavírus Covid-19.







08h00 - Análises ao 17.º caso suspeito em Portugal negativas

O 17.º caso suspeito por coronavírus em Portugal teve resultado negativo. Trata-se de um um doente que foi encaminhado na terça-feira para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa.







“A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que o 17.º caso suspeito de infeção por novo coronavírus (Covid-19), um doente que foi encaminhado ontem para o Hospital Curry Cabral (…), teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas”, informou a DGS em comunicado.





A entidade já confirmou que também o 16.º caso suspeito por coronavírus em Portugal teve resultado negativo. Trata-se de um doente que tinha sido encaminhado para o Hospital de São João, no Porto.



O Governo de Hong Kong revelou esta quarta-feira que cerca de três mil dos seus cidadãos que atualmente se encontram na província de Hubei, epicentro do surto, o contactaram com pedidos de ajuda para serem repatriados.Estes cidadãos de Hong Kong têm até sexta-feira para enviar pedidos formais de repatriamento e o Governo dessa região esclareceu que todos os que regressem têm de permanecer em quarentena por 14 dias.Hong Kong tem, até ao momento, 90 casos de coronavírus confirmados, sendo que três pessoas já morreram.