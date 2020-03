Coronavírus. OMS declara pandemia

O anúncio surge quando há mais de 120 países com casos declarados de infeção.





Tedros Adhanom Ghebreyesus, o diretor-geral da OMS, disse que a epidemia se pode considerar já uma pandemia, depois de, nas últimas duas semanas, o número de casos fora da China se ter "multiplicado por 13".





Para evitar criar o pânico, Ghebreysus acrescentou, "não podemos dizer isto de forma mais clara ou contundente. Todos os países podem mudar o curso desta pandemia".





"Estamos nisto juntos e precisamos de fazer com calma aquilo que é necessário", frisou o responsável da OMS.







O diretor-geral da OMS para as situações de emergência, Mike Ryan, sublinhou por seu lado que a utilização da palavra "pandemia" é meramente descritiva da situação e "não altera em nada aquilo que estamos a fazer".



Irão e Itália na "linha da frente"



No seu relatório diário sobre o alastrar do novo coronavírus, Tedros Ghebreyesus reconheceu, apesar das suas palavras, que a OMS está "preocupada tanto com os níveis alarmantes de contágio e gravidade do vírus, como pelos níveis alarmantes de inação".





"Por essa razão, consideramos que o COVID-19 pode ser caracterizado como uma pandemia", explicou durante a conferência de imprensa em Genebra.





Um dos casos mais preocupantes é o do Irão. A OMS considera que a situação no país é "muito grave" e apelou a maior vigilância e maiores cuidados dos doentes.







A organização considera que os iranianos estão a fazer o que podem, mas debatem-se com falta de material e de equipamentos médicos.







A OMS enviou 40 mil testes nas últimas 24 horas, mas os suprimentos são "muito, muito escassos" e está a ser complicado encontrar fornecedores.



Mike Ryan fez notar que, além do Irão, a Itália está também na linha da frente do coronavírus.

Na região italiana mais afetada pelo surto, a Lombardia, o número de mortos passou de 468 para 617, nas últimas 24 horas.

Face à gravidade da situação, o Governo de Giuseppe Conte anunciou uma ajuda de 25 mil milhões de euros, metade dos quais, 12 mil milhões, serão disponibilizados já a partir de sexta-feira, para as necessidades mais urgentes.



Outros países "em breve na mesma situação"



Mike Ryan deixou um aviso alarmante quanto ao que se passa no Irão e em Itália. Outros países, "estarão muito em breve nessa situação".







O diretor-geral da OMS recomendou por seu lado que os países coloquem em ação medidas tanto de contenção como de mitigação, com especial ênfase para a primeira.





A contenção devia ser o "maior pilar", afirmou Tedros Ghebreysus.





O novo coronavírus, que surgiu oficialmente na China em dezembro, alastrou ao mundo inteiro, paralisou a indústria, deixou aviões em terra, encerrou escolas e obrigu ao cancelamento e adiamento de eventos desportivos e de espectáculos.





Dia 30 de janeiro, a OMS declarou a epidemia uma "emergência internacional", o seu "nível de alerta mais elevado", quando existiam menos de uma centena de casos de COVID-19 fora da China e oito casos de contágio pessoa-a-pessoa.







O balanço mais recente referia mais de 118 mil casos em 121 países, incluindo 4,291 óbitos. Os números deverão continuar a subir, alertou Tedros.





Últimos números





Irlanda e Suécia anunciaram esta quarta-feira, cada qual, a primeira vítima mortal do COVID-19.