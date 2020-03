Covid-19. A situação do novo coronavírus ao minuto no país e no mundo

EPA

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus em território português e à escala internacional.

09h05 - Situação a estabilizar na China



A China tem estado a registar um abrandamento no número de novos casos, pelo que as restrições impostas ao país desde o início do surto começam a ser levantadas.





Mais de 60 mil das cerca de 80 mil pessoas infetadas em território chinês já conseguiram recuperar da infeção.





Na província de Hubei, onde a epidemia teve origem, o Governo chinês está a permitir que os negócios regressem gradualmente ao normal funcionamento.



Também os transportes públicos começam a ser, aos poucos, repostos.



Whan, a capital de Hubei, assim como outras regiões gravemente afetadas na China, tinham sido colocadas em isolamento total a 23 de janeiro.







08h57 - Barein com 77 casos importados



O Barein, pequeno país do Médio Oriente, registou 77 novos casos de contágio, todos de cidadãos retirados do Irão por via aérea esta semana.



Os novos casos elevam para 189 o número total nesse país. Até agora, 30 dessas pessoas já recuperaram.







08h52 - Bélgica anuncia primeira morte por Covid-19 no país. Trata-se de um paciente de 90 anos.







08h51 - Mais de mil médicos responderam a apelo da Ordem para reforçar SNS



Mais de mil médicos responderam positivamente ao apelo lançado pelo Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, para reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde para combater o surto de Covid-19.



Em comunicado, a Ordem dos Médicos destaca que em apenas 24 horas, mais de mil médicos responderam ao apelo do bastonário.



No domingo, Miguel Guimarães apelou a todos os médicos para reforçarem a resposta dos serviços públicos ao novo coronavírus, pedindo aos que estão fora do Serviço Nacional de Saúde que também ajudem, incluindo os reformados.







08h50 - Primeira morte na Indonésia



A Indonésia registou a primeira morte por Covid-19 no país. Trata-se de um homem de 53 anos, nacional de outro país, que tinha outros problemas de saúde associados, incluindo diabetes, hipertensão e doenças respiratórias.



“Este paciente foi admitido no hospital numa condição grave”, explicou um porta-voz do Governo indonésio.







08h45 - África do Sul com seis novos casos, um deles importado de Portugal



A África do Sul anunciou seis novos casos de infeção pelo novo coronavírus, todos eles detetados em pessoas que nos últimos dias efetuaram viagens em países europeus.



Um dos homens infetados tem 40 anos e esteve em Portugal até 7 de março.



Os outros doentes, a maioria na casa dos 30 anos, viajaram por Itália, Alemanha, Áustria e Suíça.







08h40 - Ministra britânica da Saúde contagiada



Nadine Dorries, ministra da Saúde do Reino Unido, testou positivo para o Covid-19. Tem 62 anos e encontra-se em isolamento domiciliário.







08h37 - Autoridades do medicamento sem indicação de falhas mas vigiam abastecimento



As autoridades do medicamento da União Europeia estão a monitorizar o abastecimento de medicamentos por causa do Covid-19, apesar de ainda não haver falhas, e recomendam às empresas farmacêuticas a implementação de medidas de resiliência apropriadas.



As autoridades sublinham que não foram recebidos, até ao momento, relatórios sobre falhas de abastecimento ou interrupções no fornecimento de medicamentos comercializados na UE.



"No entanto, à medida que a emergência de saúde pública se desenvolve, a escassez ou interrupções de abastecimento de medicamentos não podem ser excluídas", destacam.



As entidades responsáveis recomendam que os fabricantes implementem medidas de resiliência apropriadas, como o aumento de 'stocks' ou o fornecimento duplo de produtos e materiais.







08h34 - Festival norte-americano de música Coachella adiado para outubro



O festival norte-americano de música Coachella, um dos mais importantes do mundo, adiou a sua edição de abril para outubro como medida de prevenção face ao surto do novo coronavírus.



"Sob a direção das autoridades locais de saúde, temos infelizmente de confirmar o adiamento do Coachella e do Stagecoach por causa da preocupação causada pelo Covid-19", informou esta terça-feira a organização num comunicado divulgado nas redes sociais.



As novas datas do Coachella, que se realizam na Califórnia durante dois fins de semana, passam a ser 9, 10 e 11 de outubro e 16, 17 e 18 de outubro.



O festival “irmão”, o Stagecoach, ficou agendado para 23, 24 e 25 de outubro.



"Esta decisão chega num momento de incerteza universal; levamos a segurança e a saúde de nossos assistentes, equipa e comunidade muito a sério", sublinhou ainda a organização, que prometeu que todos os ingressos comprados para abril terão validade em outubro.







08h32 - Coreia do Sul regista mais 242 infetados e seis mortos



A Coreia do Sul anunciou um aumento no número infetados com o novo coronavírus, o que acontece pela primeira vez em cinco dias, ao registar mais 242 casos e seis mortos nas últimas 24 horas.



Os dados avançados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças elevam para 7.755 o número total de pessoas infetadas na Coreia do Sul.



A mesma entidade aumentou para 60 o número de vítimas mortais, após as seis mortes registadas na terça-feira.



Mais de 60 por cento dos casos detetados na Coreia do Sul estão ligados a uma seita religiosa.







08h27 - Venezuela descarta quase 20 casos suspeitos



O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que foram descartados pelas autoridades venezuelanas quase 20 casos suspeitos de novo coronavírus, insistindo, no entanto, que o surto vai chegar ao país.



"Um vírus destes não olha para as fronteiras e chegará em algum momento. Devemos evitar que se espalhe por todo o país. Até agora, descartámos quase 20 casos suspeitos de [novo] coronavírus", disse.



"Temos 46 hospitais, a nível nacional, adequados para a atenção direta a esse vírus e também ordenei que se distribuam os testes nas capitais de todos os Estados [venezuelanos]", garantiu.



O Presidente da Venezuela explicou ainda que está em curso "uma jornada intensa de prevenção e proteção" para combater o novo coronavírus. "Precisamos blindar, preparar o país e ter os medicamentos para atacar esta doença", frisou Maduro.



Entretanto, segundo o diário venezuelano El Nacional, há um novo caso suspeito de coronavírus. Trata-se de uma pessoa que terá viajado para Espanha e que se encontra isolada num hospital de Caracas.







08h15 - ponto de situação

A reunião está marcada para as 15h00.

Plano de contingência

Entre as pessoas infetadas, uma requer maior atenção, de acordo com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.



Quadro internacional

O Conselho Nacional de Saúde Pública decide esta quarta-feira medidas de contenção e de prevenção perante o surto do novo coronavírus em Portugal.A reunião, que acontece à tarde, vai deliberar sobre o eventual encerramento das escolas e a alteração do calendário escolar. Se a decisão for neste sentido, as férias da Páscoa começarão mais cedo.Outras matérias sobre a mesa são as visitas hospitalares e aos estabelecimentos prisionais, além do funcionamento de vários organismos públicos.O plano de contigência de Portugal tem previstas várias medidas para combater o novo coronavírus.Estão já suspensos eventos com mais de cinco mil pessoas em espaços abertos. Em espaços fechados, a medida aplica-se a reuniões com mais de mil pessoas.Nas zonas mais afetadas, como os concelhos de Lousada e Felgueiras, estão suspensas todas as iniciativas que juntem mais de 150 pessoas.Está ainda condicionada a participação de profissionais de saúde em congressos ou outras reuniões científicas. Em caso de agravamento da situação, está prevista a duplicação de médicos e enfermeiros.Até 24 de março estão suspensas todas as ligações aéreas a Itália.Há neste momento 41 casos confirmados em Portugal - são 23 homens e 18 mulheres.O Alentejo é a unica região do país que ainda não registou nennhuma caso. A situação mais grave é a norte, com 27 pessoas infetadas; em Coimbra há dois casos de infeção; o Algarve tem dois casos e na grande Lisboa são dez.Na China, mantém-se a tendência para um aligeiramento da epidemia. No último balanço diário, foram confirmados mais 24 novos contágios - uma baixa significativa em relação ao registado em fevereiro com a confirmação diária de centenas de casos.Já morrerram 3158 pessoas.Foi levantada parcialmente a quarentena imposta aos 50 milhões de habitantes na região de Hubei, epicentro da epidemia.O novo coronavírus afeta mais de uma centena de países com quase 119 mil casos confirmados: 65 mil pessoas já conseguiram recuperar.Na Coreia do Sul há mais de 7500 infecções e o Irão já registou mais de sete mil casos.Nos Estados Unidos o número aumentou. Há mais 224 casos num total de quase 700 infetados e 25 mortos.Em França registam-se mais de 1700 infetados e 30 vítimas mortais. E em Espanha estão confirmados mais de 1600 casos e já morreram 35 pessoas.