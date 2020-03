Covid-19. A situação do novo coronavírus ao minuto no país e no mundo

Hotli Simanjuntak - EPA

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus em território português e à escala internacional.

11h12 - Conselho dos Direitos do Homem da ONU suspendeu sessão.







11h10 - Real Madrid de quarentena



O Real Madrid colocou as equipas de futebol e de basquetebol de quarentena, depois de um basquetebolista ter acusado positivo para Covid-19.







De acordo com várias fontes citadas pelo El Pais, os jogadores da equipa principal de futebol foram mandados para casa. Hoje deveriam ter um treino na cidade desportiva de Valdebebas.







Também todos os jogos da Liga foram suspensos.







11h05 - Epidemia já matou 4.600 pessoas e infetou mais de 125 mil



O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus no mundo aumentou para 125.293 e o número de mortes subiu para 4.600, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse (AFP), com dados atualizados às 9h00 de hoje.



Citando fontes oficiais, a AFP refere que, no total, foram registadas em 115 países e territórios 1.192 contaminações e 34 novas mortes desde o último balanço, às 17h00 de quarta-feira.



A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, teve 80.793 casos, incluindo 3.169 mortes e 62.793 pessoas curadas. Entre as 17h00 de quarta-feira e as 9h00 de hoje foram anunciadas 15 novas infeções e 11 novas mortes no país.



Em outras partes do mundo, foram registados 44.500 casos (1.177 novos) até às 9h00 de hoje, incluindo 1.431 mortes (23 novas).



Os países mais afetados depois da China são Itália (12.462 casos, 827 mortes), Irão (9.000 casos, 354 mortes), Coreia do Sul (7.869 casos, incluindo 114 novos casos, 66 mortes) e França (2.281 casos, dos quais 497 novos, 48 óbitos).



Os Estados Unidos registaram, desde o anúncio de seu primeiro caso de contaminação em janeiro, 1.101 casos de infeção, incluindo 191 novos desde quarta-feira e 28 mortes no total.



Este país é o 8.º mais afetado em número de casos desde o início da pandemia e o 7.º em termos de número de mortes.



Desde as 17h00 de quarta-feira a China, a Coreia do Sul, França e Reino Unido registaram novas mortes. Cuba e Jamaica anunciaram o diagnóstico dos seus primeiros casos.



A Ásia registou um total de 90.765 casos (3.253 mortes), a Europa 22.969 casos (947 mortes), o Médio Oriente 9.880 casos (364 mortes), Estados Unidos e Canadá 1.194 casos (29 mortes) ), América Latina e Caraíbas 197 casos (duas mortes), Oceânia 155 casos (três mortes), África 130 casos (duas mortes).



Em Portugal, a Direção Geral da Saúde (DGS) atualizou na quarta-feira o número de infetados, que são 59.







11h00- Argélia regista a primeira morte devido ao novo coronavírus



A Argélia registou a sua primeira morte devido à infeção pelo novo coronavírus, anunciou hoje num comunicado o Ministério da Saúde do país.



O comunicado de imprensa, citado pela agência oficial APS, não forneceu mais detalhes sobre essa morte.



Além disso, cinco novos casos de Covid-19 foram identificados, elevando para 24 o número de casos confirmados no território argelino, de acordo com o Ministério da Saúde argelino.



Um 25.º caso - o primeiro registado na Argélia - refere-se a um cidadão italiano diagnosticado positivo em fevereiro, mas que voltou ao seu país.



Entre os cinco novos casos anunciados na quinta-feira, estão dois argelinos que estiveram em França.







10h50 - Politécnico do Porto suspende atividades letivas até 27 março



O Instituto Politécnico do Porto, frequentado por cerca de 18.300 estudantes, suspendeu desde hoje e até 27 de março as atividades letivas em todas as suas escolas distribuídas por três campus, devido ao evoluir do surto de Covid-19.



"As dificuldades crescentes que se têm sentido no normal funcionamento das atividades letivas e a preocupação em assegurar condições idênticas para todos os estudantes, independentemente da escola ou da sua morada, aconselham a alteração das medidas que têm estado em vigor", justifica o Politécnico do Porto (P.Porto) num comunicado publicado na quarta-feira à noite na sua página da Internet.







10h45 - Irão confirma 1075 novos casos e 75 mortos nas últimas 24 horas



O Ministério da Saúde do Irão anunciou que nas últimas 24 horas 75 pessoas morreram devido ao novo coronavírus no país. Foram ainda identificados 1075 novos casos.



“Identificamos 1075 novos casos de Covid-19, nas últimas 24 hora, o que significa que existem 10.075 pessoas infetadas. O número de mortos é de 429”, anunciou o porta-voz do Ministério da Saúde.





10h30- Áustria anuncia primeira morte



Um homem de 69 anos, que esteve recentemente em Itália, é a primeira vítima mortal do novo coronavírus na Áustria.



O paciente já sofria de outros problemas de saúde. As visitas ao hospital onde ocorreu o óbito estão, para já, proibidas.



O óbito acontece um dia depois de a Áustria ter anunciado o encerramento das fronteiras com a vizinha Itália, de forma a tentar conter o novo coronavírus.



Áustria conta com 302 casos confirmados.







10h25 - Adiado debate instrutório da operação Marquês



O debate instrutório da Operação Marquês que estava marcado para hoje e sexta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal foi adiado devido ao surto de Covid-19, disse hoje uma fonte do tribunal.



De acordo com fonte do Tribunal, o juiz Ivo Rosa decidiu na quarta-feira à noite o adiamento das sessões.











O debate instrutório do processo Operação Marquês começou na sexta-feira.





10h20 - Entrega dos Prémios Sophia adiada



A Academia Portuguesa de Cinema decidiu adiar a cerimónia de entrega dos Prémios Sophia 2020, agendada para dia 22 de março, no Casino do Estoril, até que o problema do novo coronavírus esteja solucionado.





10h15 - Azores Rallye adiado



O Azores Rallye, prova pontuável para o Campeonato Europeu de Ralis (ERC) e Campeonato de Portugal, foi adiado devido à pandemia de Covid-19, não existindo ainda nova data para a realização, anunciaram hoje os organizadores.



O Grupo Desportivo Comercial, responsável pelo rali, informou em comunicado que adiou a prova que iria ocorrer de 26 a 28 de março, devido às "medidas emanadas pela reunião extraordinária do Conselho de Governo dos Açores" e face à "evolução da pandemia do coronavírus".



"A organização do Azores Rallye procura agora, com a FIA (Federação Internacional do Automóvel), o Eurosport Events e a FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) definir nova data para a realização da edição 55 da prova, num anúncio que será efetuado tão breve quanto possível", lê-se no comunicado.



O grupo assinala que irá manter o "contacto permanente" com o Governo dos Açores e o Governo da República e lamentou "o transtorno causado aos concorrentes, jornalistas e entusiastas em geral".





10h00 - Todos os ministros espanhóis vão realizar teste



A ministra espanhola da Igualdade está infetada com Covid-19 e o vice-presidente Pablo Iglesias está de quarentena, anunciou o Palácio da Moncloa.







A ministra Irene Montero é casada com Pablo Iglesias.



O hospital de La Paz em Madrid está a receber urgências no ginásio.





9h50 - Supremo Tribunal de Justiça fecha portas



O presidente do Supremo Tribunal de Justiça decidiu encerrar as suas instalações pelo período de 14 dias.



António Piçarra justifica a decisão com a “necessidade de proteger os cidadãos que contactam com o Supremo Tribunal de Justiça, bem como as pessoas que nele exercem funções”.



No entanto, continua a ser assegurada a tramitação de processos urgentes, designadamente dos que contendam com a liberdade individual dos cidadãos.





9h40 - Índia suspende vistos de entrada até 15 de abril



O Governo indiano anunciou hoje a suspensão dos vistos de entrada no país até 15 de abril, após a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar a situação de pandemia devido ao coronavírus.



"Todos os vistos existentes concedidos a nacionais de qualquer país, exceto os concedidos a diplomatas, funcionários da ONU, organizações internacionais, trabalho e projetos, estão suspensos até 15 de abril", informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, acrescentando que a medida entrará em vigor a partir das 12:00 de sexta-feira.



A mesma suspensão também afetará os cidadãos estrangeiros portadores de um cartão e que abrange cidadãos de origem indiana e que possuem passaporte especial para entrar no país indefinidamente.







9h30 - Greve Climática Estudantil marcada para sexta-feira cancelada



As manifestações da Greve Climática Estudantil que estavam marcadas para sexta-feira por todo o país foram canceladas devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje a organização do movimento em Portugal.



Em comunicado, a organização justifica o cancelamento com o contexto dos últimos acontecimentos relacionados ao novo coronavírus e pela “responsabilidade social para com a saúde pública”.



“Ouvimos a ciência e os especialistas e, apesar de sabermos que os jovens são os menos afetados por este vírus, reconhecemos a importância de agirmos em solidariedade com aqueles que são mais vulneráveis”, é referido.







9h15 - Presidente da Comissão Europeia cancela visita à Grécia



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, decidiu adiar a visita a Atenas agendada para hoje, para se concentrar na coordenação da luta europeia contra o surto do novo coronavírus.



Segundo o Governo grego, Von der Leyen comunicou na quarta-feira à noite a decisão ao primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.



Do programa constava uma visita ao campo de refugiados de Eleonas em Atenas e encontros com representantes de organizações humanitárias.



Um dos principais objetivos da visita era obter informações sobre a situação dos refugiados menores não acompanhados.







9h10 - Bolsas europeias em forte baixa após anúncio de suspensão de voos da Europa para EUA



As principais bolsas europeias estavam hoje a afundar-se de novo, depois do anúncio surpresa de Donald Trump de suspender por 30 dias a entrada nos Estados Unidos de viajantes que tenham estado recentemente na Europa.



Os investidores também estão pendentes da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).



Cerca das 9h00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 6,82% para 310,43 pontos.



As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 6,44%, 6,08% e 7,06%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 6,55% e 5,71%.



Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 9h:00, o principal índice, o PSI20, descia 5,33% para 3.992,48 pontos.



As bolsas de valores caíram novamente hoje depois do anúncio surpresa de Donald Trump de uma suspensão por trinta dias da entrada nos Estados Unidos dos viajantes que estiveram recentemente na Europa, exceto os cidadãos americanos, uma medida destinada a conter a pandemia do novo coronavírus, cujo impacto económico a União europeia vai avaliar com "urgência".







9h00 - NBA suspende temporada após jogador dos Utah Jazz testar positivo



A liga profissional de basquetebol norte-americana, a NBA, suspendeu a temporada "até novo aviso" depois de um jogador da equipa dos Utah Jazz ter testado positivo ao novo coronavírus na quarta-feira.



A decisão surge apenas algumas horas depois da maioria dos proprietários das equipas da liga estarem a ponderar a realização dos jogos nas arenas desportivas sem a presença de público.



Segundo a agência de notícias Associated Press, o jogador infetado é Rudy Gobert.







8h55 - Coreia do Sul anuncia 114 novos casos, menor número em quase três semanas



A Coreia do Sul anunciou hoje ter registado o menor número de novos casos diários de coronavírus em quase três semanas, 114, somando um total de 7.869 pessoas infetadas.



Do total das infeções, 7470 são casos ativos, depois de 333 terem recebido alta hospitalar. Nas últimas 24 horas há a registar mais seis mortes, o que elevou para 66 o número de vítimas fatais desde o início do surto.



Das 114 novas transmissões, a maioria, 81, foi registada novamente no foco principal do país, localizado na cidade de Daegu (cerca de 230 quilómetros a sudeste de Seul) e na província de Gyeongsang do Norte. Este foco representa 89% dos casos.



No entanto, os últimos números na região sugerem uma estabilização do foco, já que Daegu, com 73 novos casos na quarta-feira, contabilizou menos de 100 infeções pela segunda vez esta semana. Já em Gyeongsang do Norte, há a registar oito infeções nas últimas 24 horas, o menor número de testes positivos desde 20 de fevereiro.



O surto no sudeste está sobretudo associado à seita religiosa Shinchonji, com 60% das transmissões localizadas em Daegu, onde está sediada, sendo que mais de 200 mil membros já fizeram análises ao coronavírus.



A Coreia do Sul testou mais de 227.000 pessoas até o momento.





8h50 - China regista número mais baixo de novos casos desde que há registo



A China registou ontem 15 novos casos de infeção pelo Covid-19, o número mais baixo desde que iniciou a contagem diária, em janeiro, numa altura em que outros países lidam com novos focos do surto.



Até à meia-noite de quarta-feira (16h00 em Lisboa), o número de mortos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu em 11, para 3169. No total, o país soma 80.793 infetados.



A Comissão Nacional de Saúde informou que 62.793 pessoas receberam alta após terem superado a doença, até à data, restando 14.831 em tratamento.



Dez das onze mortes ocorreram na província de Hubei, epicentro da epidemia, onde surgiram também 8 dos 15 novos casos detetados a nível nacional.



Esses oito casos foram detetados na capital de Hubei, a cidade de Wuhan, de onde o vírus é originário, e sob quarentena desde 23 de janeiro passado.



No total, Hubei soma 3.056 mortes e 67.781 casos de infeção, a maioria a nível mundial.



Nas últimas 24 horas, foram detetados seis casos "importados" de fora do país, incluindo três na província de Guangdong, adjacente a Macau.



Segundo dados oficiais, 677.243 pessoas que tiveram contacto próximo com os infetados foram monitorizadas clinicamente desde o início do surto, entre as quais 13.701 ainda estão sob observação.





A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4500 mortos em todo o mundo. O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.







8h45 - Médicos chineses expõem novas informações sobre encobrimento pelas autoridades



O hospital chinês onde trabalhava Li Wenliang, o primeiro médico que alertou para os perigos do novo coronavírus, foi o mais atingido pelo surto devido ao ocultar de informações essenciais, revela uma investigação da revista chinesa Caixin.



Entre os 4000 funcionários que trabalhavam no Hospital Central de Wuhan, 230 morreram devido a infeção pelo Covid-19, a maior taxa de mortalidade entre funcionários de saúde em Wuhan, cidade chinesa que é epicentro do surto.







8h40 - Grécia regista primeira morte





A Grécia anunciou hoje a primeira morte causada pelo surto de Covid-19, um homem de 66 anos com uma patologia cardíaca anterior e que havia sido hospitalizado na cidade de Patras, na península do Peloponeso.



Segundo as autoridades de saúde, o paciente foi infetado durante uma viagem de grupo a Jerusalém no final de fevereiro, na qual participaram outras 53 pessoas, a maioria a testar positivo ao vírus.



O último relatório de saúde divulgado na quarta-feira à tarde apontava para 99 infeções em todo o território grego.







8h30 - 1400 entidades públicas entregaram plano de contingência



Das cerca de 1600 entidades públicas da Administração Central, mais de 1400 entregaram à Direção-Geral da Administração e Emprego Público o seu plano de contingência.







Os dados foram transmitidos por fonte oficial do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, acrescentando que a taxa de entrega destes planos por parte de entidades públicas, como escolas, tribunais, direções-gerais ou institutos públicos, "é de cerca de 87 por cento".







8h25 - Tom Hanks e a mulher infetados com o novo coronavírus



O ator norte-americano Tom Hanks anunciou nas redes sociais que testou positivo para o novo coronavírus, assim como sua mulher, Rita Wilson, com quem está a viajar pela Austrália.



"Sentimo-nos um pouco cansados, como se tivéssemos uma constipação e dores no corpo (...). Para ficar claro, como é atualmente recomendado, fizemos o teste para o coronavírus e foi positivo ", escreveu Tom Hanks, de 63 anos, acrescentando que o casal terá de permanecer em isolamento.













A Austrália já confirmou mais de uma centena de casos e já registou três mortos.







8h15 - Estados Unidos suspendem voos da União Europeia







O Presidente dos Estados Unidos acusou os países europeus de estarem a falhar no combate à pandemia do Covid-19 e fechou as fronteiras com a Europa.



As viagens ficam proibidas durante 30 dias. No entanto, o Reino Unido e a Irlanda que não pertencem ao Espaço Schengen não são abrangidos.





A Casa Branca anunciou a ajuda histórica de milhares de milhões de euros, para combater a crise criada pela pandemia.

A Casa Branca anunciou a ajuda histórica de milhares de milhões de euros, para combater a crise criada pela pandemia.





Ponto da situação







António Costa recebe hoje os líderes dos partidos com assento parlamentar. O primeiro-ministro vai dar conta das decisões que estão a ser tomadas pelo Governo sobre o novo coronavírus. As audiências vão decorrer na residência oficial, depois do Conselho de Ministros. O primeiro partido a ser recebido será o PSD.



As escolas vão continuar abertas em todo o país. O Conselho Nacional da Saúde recomendou, ontem, que o encerramento seja feito caso a caso e só depois de consultadas as autoridades de saúde.





A Associação de dirigentes escolares já se pronunciou sobre o eventual encerramento de escolas. E acrescenta que não concorda com a recomendação do Conselho Nacional da Saúde Pública.

A Associação de dirigentes escolares já se pronunciou sobre o eventual encerramento de escolas. E acrescenta que não concorda com a recomendação do Conselho Nacional da Saúde Pública.



A ministra da Saúde pediu às pessoas para que sigam as recomendações das autoridades de saúde e que fiquem em isolamento se isso for recomendado.

A ministra da Saúde pediu às pessoas para que sigam as recomendações das autoridades de saúde e que fiquem em isolamento se isso for recomendado.





Em Portugal estão confirmados 59 casos. O número, adiantou ontem a Diretora-geral da Saúde, é já superior, mas os dados certos só serão revelados esta manhã.