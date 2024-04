Números e Curiosidades – Jornada 31 do campeonato da I Liga

- 3 clássicos do futebol português.- Os 4 primeiros classificados jogam entre si.- O 90.º clássico em Alvalade entre o FC Porto e Sporting.- O 67.º clássico na Luz entre o Benfica e o Sp. Braga.- E ainda o 58.º clássico em Guimarães entre o Vitória S.C. e o Boavista.- Estrela da Amadora e Farense voltam a defrontar-se na Reboleira… 22 anos depois (!)- O 3.º confronto no Minho entre Vizela e Rio Ave.- O 5.º confronto em Barcelos entre Gil Vicente e Arouca.- O 6.º confronto em Portimão entre Portimonense e Moreirense.- O 8.º confronto na Amoreira entre Estoril e Famalicão.- E apenas o 2.º confronto entre Casa Pia e Desp. Chaves, casapianos como visitados.- O 440.º jogo de José Mota como treinador na I Liga.- O 10º jogo de Gonçalo Santos como treinador na I Liga.- A estreia de Tozé Marreco pelo Gil Vicente… em Barcelos.- Sérgio Vieira revê antiga equipa que treinou e subiu, o Farense.- O Sporting ser campeão nacional.- O Vizela descer de divisão.- O Sporting voltar a vencer no Dragão… 8 anos depois.- O golo 800 do campeonato.- O Sporting conseguir a sua 3.ª vitória no Dragão neste século. Em 23 confrontos… apenas venceu 2.- Sp. Braga voltar a vencer na Luz… 3 anos e meio depois.- Benfica continuar invicto em casa no campeonato.- O Boavista vencer em Guimarães… 23 anos depois (!). Última vitória aconteceu quando foram campeões em 2001.- O Gil Vicente vencer em casa pela 1.ª vez na sua história o Arouca.(4 jogos – 0 vitórias)- Rio Ave pontuar pela 1.ª vez na sua história em Vizela.- Famalicão vencer pela 1.ª vez na sua história na Amoreira (7 jogos – 0 vitórias)- O Estrela da Amadora voltar a vencer em casa o Farense… 26 anos depois.- O Sporting somar a 18.ª jornada consecutiva sem perder (1 volta completa).- O Sporting marcar pela 39.ª jornada consecutiva.- O Rio Ave voltar a vencer fora 1 ano e 1 mês depois.- O Rio Ave somar a 9.ª jornada consecutiva sem perder e igualar o seu recorde de invencibilidade no escalão principal.- Boavista ver cartões pela 109.ª jornada consecutiva (!)- Arruabarrena completar 40 jornadas a jogar consecutivamente sem falhar 1 segundo de campeonato.- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I Liga há 234 jornadas (!)- Boavista vê cartões amarelos há 108 jornadas consecutivas.- Sporting marca há 38 jornadas consecutivas.- Não há um nulo em Alvalade há 3 anos e 9 meses. (são 66 jornadas consecutivas com golos)- Rio Ave não vence fora há 19 jornadas… (1 ano e 1 mês).- Arruabarrena joga há 39 jornadas consecutivas sem falhar 1 segundo de campeonato.- Sporting sem perder em casa há 22 jornadas (1 ano e 1 mês)- Não marca há mais tempo: Moreirense – 230 minutos.

- Não sofre golos há mais tempo: Sporting – 315 minutos.





- Não marca há mais tempo em casa: Vizela - 185 minutos.





- Não marca há mais tempo fora: Moreirense – 330 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo em casa: Benfica – 250 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo fora: Sporting - 250 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 38 jornadas.





- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Vizela – 6 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Estrela da Amadora – 5 jornadas.





- Mais jornadas sem empatar: Sp. Braga - 11 jornadas.





- Mais jornadas sem perder: Sporting - 17 jornadas.





- Mais vitórias consecutivas: Sporting - 8 jornadas.





- Mais empates consecutivos: Estrela da Amadora -3 jornadas.





- Mais derrotas consecutivas: Vizela – 5 jornadas.



Curiosidades:



- 270 jogos até ao momento, 116 vitórias para as equipas visitadas e 87 vitórias para as equipas visitantes (67 empates).



- Estão marcados até ao momento 775 golos (237 de jogadores portugueses).



- Gyokeres (Sporting) é o melhor marcador do campeonato com 24 golos.



- O resultado mais repetido – 1-0 (49 vezes).



- Já tivemos 85 cartões vermelhos.



- Já tivemos 91 penáltis (65 convertidos e 26 falhados)



- Estádio com mais golos – Alvalade - 62 golos.



- Estádio com menos golos – Rio Maior - 23 golos.



- Ainda temos 5 totalistas neste campeonato.