Gil Vicente recebe Arouca à procura da tranquilidade

Em caso de triunfo, os gilistas colocam pressão nos algarvios e aproximam-se do objetivo de manutenção, podendo ficar a salvo dos lugares de descida direta, uma vez que o Desportivo de Chaves, penúltimo, conta 23 pontos.Já o Arouca desloca-se a Barcelos com a situação totalmente definida – sexto com 44 pontos - e a jogar apenas para a melhor classificação possível.





A noite de hoje seá especial para ambos os treinadores. Tozé Marreco parte para o segundo jogo como treinador do Gil Vicente, o primeiro em Barcelos. Daniel Sousa, de malas feitas para Braga, passa primeiro por uma casa que bem conhece, a que o lançou como técnico principal.





Apesar de reconhecer a dificuldade do teste, o treinador dos "galos" Tozé Marreco garantiu que a equipa está preparada: "Jogo muito difícil, contra uma das melhores equipas do nosso campeonato, como foi o da semana passada com o Moreirense. O Arouca é muito forte e tem uma boa organização. Estamos novamente preparados para o que temos de fazer. Queremos continuar na mesma linha, a querer pontuar. É o que precisamos para resolver a situação em que estamos".





Do lado arouquense, a formação de Daniel Sousa tem, no papel, uma tarefa promissora. Os "lobos" de Arouca, em catorze encontros com os "galos" de Barcelos, nunca perderam: até ver, são cinco empates e nove vitórias somadas. Por isso, o técnico abordou o histórico e o regresso a Barcelos na conferência de antevisão: "Tem uma carga unicamente pessoal. Não tem efeitos para a minha equipa. Tenho carinho pelas pessoas do Gil Vicente, pelos dirigentes… Quero ganhar este jogo como quero ganhar todos os outros. Um histórico de resultados é apenas uma questão de gestão das expetativas. Para mim, não tem afetação ao jogo. As nossas expetativas são claras, é ganhar os três pontos".





Além da vantagem nos confrontos entre si, o FC Arouca também está em melhor forma. Nos últimos quatro jogos, os arouquenses venceram três jogos e empataram um, muito graças a Mujica. O espanhol, goleador de serviço, marcou quatro e assistiu para outro nesse período.





O jogo está marcado para as 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Gustavo Correia.