Tozé Marreco quer "dar continuidade" à estreia vitoriosa no Gil Vicente

“As vitórias e as boas exibições são sempre importantes para recuperar a confiança, mas temos os pés assentes no chão e sabemos que este trabalho tem de ter continuidade. Essa é a mentalidade para os quatro jogos que faltam”, disse Tozé Marreco, na antevisão ao encontro que abre a ronda.



Na jornada passada, os ‘galos’ regressaram aos triunfos batendo o Moreirense (1-0), mas o treinador alertou que “cada jogo tem a sua história”, considerando que este Arouca “é uma das melhores equipas do campeonato”.



“Será um jogo muito difícil, frente a uma das melhores equipas deste campeonato, que, tal como o Moreirense, tem uma grande organização, mas sinto que estamos novamente preparados para mais este desafio, sabendo como temos de defender e atacar”, vincou.



Tozé Marreco analisou que o adversário desta sexta-feira “tem características diferentes” do Morereirense e deixou elogios ao meio-campo e ao ataque dos arouquenses.



“Os quatros homens da frente têm muita qualidade e temos de estar no limite para os travar. A palavra que mais gosto é organização, é isso que temos de voltar a mostrar, com muita entrega, ambição e capacidade de sofrimento”, completou.



Questionado se o facto de o treinador do Arouca, Daniel Sousa, ter alguma vantagem neste duelo, por, na época passada, ter orientado o plantel gilista e conhecer alguns dos jogadores, Tozé Marreco desvalorizou a situação.



“O mister Daniel [Sousa] pode conhecer alguns pormenores da nossa equipa, mas também sabe que vai encontrar um Gil Vicente com muito valor e qualidade e que lhe vai criar dificuldades. Nesta era da informação, todos sabemos bem como jogam os adversários”, lembrou.



O treinador do conjunto barcelense foi ainda confrontado com o facto histórico de o Gil Vicente nunca ter vencido o Arouca, mas também o desvalorizou: “Se nos faltasse alguma coisa para nos motivar para vencer este jogo, esbater esse facto histórico seria mais um ponto para nos querermos superar. O importante é insistirmos nas nossas ideias”.



O treinador dos 'galos' não esclareceu se o defesa central Rúben Fernandes já recuperou de lesão, sendo este o único caso em dúvida no plantel.



O Gil Vicente, 12.º classificado, com 31 pontos, recebe na sexta-feira o Arouca, sexto, com 44, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.