Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus à escala internacional.

8h40 - Confederação Nacional da Agricultura defende reabertura de mercados locais



Em entrevista à Antena 1, João Dinis, dirigente da Confederação Nacional da Agricultura, defendeu a reabertura dos mercados locais, com os devidos cuidados em contexto pandémico e alertou para os perigos da dependência de Portugal em relação ao exterior, nomeadamente de cereais, farinhas e até carne, produtos que podem vir a faltar em caso de interrupção dos circuitos de distribuição internacional.



Os agricultores estão preocupados com a incapacidade para escoar produtos, numa altura em que a maioria dos restaurantes está fechada e muitas feiras e mercados foram suspensos.

8h35 - Paquistão e Bangladesh tentam travar orações de sexta-feira



A polícia do Paquistão vai realizar um bloqueio para impedir a realização das orações de sexta-feira, o objetivo é travar a propagação do novo coronavírus.



Em entrevista à Antena 1, João Dinis, dirigente da Confederação Nacional da Agricultura, defendeu a reabertura dos mercados locais, com os devidos cuidados em contexto pandémico e alertou para os perigos da dependência de Portugal em relação ao exterior, nomeadamente de cereais, farinhas e até carne, produtos que podem vir a faltar em caso de interrupção dos circuitos de distribuição internacional.



O Paquistão registrou 2.386 pessoas infetadas. E o pais sul asiático com mais casos.



A principal entidade religiosa de Bangladesh, a Fundação Islâmica, afirmou que idosos e pessoas com febre ou tosse, sintomas semelhantes aos da Covid-19, devem realizar as orações em casa.



Bangladesh, com 160 milhões de pessoas, é um dos países mais densamente povoados do mundo. Até agora, houve 56 casos, incluindo seis mortes.



8h20 - Burkina Faso liberta 1.207 presos para tentar travar pandemia



O Presidente da República do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, indultou na quinta-feira 1.207 presos no âmbito das medidas para travar a propagação da pandemia do novo coronavírus, anunciou o ministro da Comunicação.



Em conferência de imprensa, Remis Fulgance Dandjinou disse que os presos agora libertados serão objeto de acompanhamento para a respetiva reinserção social.



Este país do oeste do continente africano, que contava com 7.621 presos em diferentes estabelecimentos, tinha já decretado a proibição de visitas aos detidos.



Desde a deteção do primeiro caso de infeção, em 09 de março, o Burkina Faso regista 288 casos de pessoas a quem foi detetado o coronavírus, das quais 16 morreram.



Cerca de 50 pessoas já recuperaram da doença.



8h17 - Coreia do Sul supera os dez mil infetados, 60% dados como curados



A Coreia do Sul anunciou hoje 86 novos casos por Covid-19 e ultrapassou os dez mil infetados, embora o sistema nacional para controlar a propagação vírus tenha garantido a cura a 60 por cento dos contagiados.



8h15 - China faz dia de luto nacional pelos mais de 3.200 mortos



A China vai fazer, no sábado, um dia de luto nacional pelos mais de 3.200 mortos devido a infeção pelo novo coronavírus no país, informou hoje o Conselho de Estado chinês.



Às 10 horas da manhã (03:00 em Lisboa), cidadãos em toda a China devem realizar três minutos de silêncio em memória dos falecidos, enquanto alarmes antiaéreos e buzinas de carros, comboios e navios soarão como sinal de luto, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.



8h10 - Bolsonaro garante ter decreto pronto para reabrir comércio no Brasil



O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, garantiu na ontem que tem pronto um decreto para reabrir atividades e comércios encerrados por governadores e autarcas, numa medida que procurou prevenir a disseminação do novo coronavírus.



8h05 - Presidente brasileiro critica ministro da Saúde



O Presidente brasileiro criticou na quinta-feira a postura do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por este o contrariar ao apoiar o isolamento social para enfrentar o novo coronavírus, e acusou-o de "falta de humildade".



"Já se sabe que nós nos estamos a `bicar` há algum tempo. (...) O Mandetta quer muito fazer valer a verdade dele. Pode ser que ele esteja certo, mas está-lhe a faltar humildade", disse Jair Bolsonaro em entrevista à rádio Jovem Pan, após ser questionado sobre o facto de o ministro da Saúde ter apoiado publicamente o isolamento social, contra o que defende o Presidente.



Após ser questionado se equacionava demitir Mandetta, Bolsonaro indicou que este não era o momento, devido ao problema que a área da Saúde enfrenta em relação ao coronavírus, mas frisou que qualquer um dos seus ministros pode ser afastado.



"Eu não pretendo demiti-lo no meio da `guerra`. Em algum momento, ele extrapolou. Respeitei todos os ministros, e a ele também. Espero que ele dê conta do recado. Tenho falado com ele. Ele está numa situação meio... Se ele se sair bem, não há problema. Mas nenhum ministro meu é indemissível. (...) Ele teria que ouvir um pouco mais o Presidente da República", reforçou o chefe de Estado.



O desalinhamento entre Mandetta e Bolsonaro tem-se intensificado nos últimos dias, com o ministro da Saúde a reforçar, diariamente, a importância do isolamento social para travar a disseminação do vírus, enquanto que o Presidente defende o contrário, chegando a sair para as ruas, para socializar com apoiantes.



O Governo brasileiro informou na quinta-feira que o Brasil tem 299 mortos e 7.910 infetados pelo novo coronavírus, naquele que foi o terceiro dia consecutivo em que o país sul-americano ultrapassa os mil casos confirmados da covid-19.



8h00 - Peru proíbe saídas à rua de homens e mulheres nos mesmos dias



O Peru proibiu as saídas à rua de homens e mulheres nos mesmos dias, uma medida que as autoridades alegam fazer parte da estratégia para conter o surto da Covid-19.



A decisão foi anunciada pelo Presidente peruano, Martin Vizcarra. Os homens só podem deixar as respetivas casas à segunda, quarta e sexta-feira, enquanto as mulheres apenas o poderão fazer à terça, quinta e sábado. E ninguém pode sair ao domingo.



"Ainda temos dez dias, vamos fazer um esforço extra para controlar esta doença", disse o Presidente durante uma conferência de imprensa.



A medida estará em vigor até 12 de abril, data prevista para o fim do período de confinamento que começou a 16 de março no país.



7h46 - Números em crescendo nos Estados Unidos

Nos Açores, seis concelhos da Ilha de São Miguel estão com cercas sanitárias desde as 0h00. A medida abarca os municípios de Lagoa, Nordeste, Ponta Delgada, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo e Povoação.

Segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registaram na quinta-feira 1169 mortes em 24 horas causadas pela Covid-19, a maior marca diária à escala global.O número total de mortes desde o início da pandemia em território norte-americano é atualmente de quase seis mil.O Estado de emergência em Portugal foi renovado a partir das 0h00 desta sexta-feira. Vai estar em vigor até ao próximo dia 17 de abril.As medidas restritivas são mais rígidas e o Governo vai agora nomear autoridades a nível local para coordenar a execução do estado de emergência.Na próxima semana, serão anunciadas as medidas sobre o ano letivo.Está suspensa a cessação de contratos para profissionais do Serviço Nacional de Saúde. A medida abrange médicos, enfermeiros e também auxiliares de saúde e é válida para qualquer natureza jurídica do vínculo laboral.Abrange ainda os trabalhadores e os empregadores de igual forma - o que significa que os profissionais de saúde não podem despedir-se nem ser despedidos. Ficam salvaguardados os contratos que terminam durante o estado de emergência. Nestes casos, são renovados de forma automática até ao fim deste período.O primeiro-ministro anunciou que durante os cinco dias da Páscoa vão ser proibidas as deslocações para fora do concelho de residência.António Costa afirmou ainda que as restrições de circulação também vão ser aplicadas aos aeroportos.Para o Presidente da República, que ao início da noite de quinta-feira anunciou ao país a prorrogação do estado de emergência, o atual período é o maior desafio da democracia em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa avisou que o número de novos casos vai subir nos próximos dias. Reforçou ainda a importância de os grupos de risco manterem o isolamento profilático.Ainda assim, o Chefe de Estado considera que a primeira batalha contra o novo coronavírus está ganha.Em Portugal o último boletim dá conta de um abrandamento no número de vítimas mortais e de infetados. Morreram mais 22 pessoas, num total de 209.Houve 783 novos positivos e estão infetadas mais de nove mil pessoas.Já os internamentos dispararam 30 por cento. Mais de mil pessoas estão hospitalizadas, das quais 240 nos cuidados intensivos.O número de dontes recuperados subiu de 43 para 68.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo. Morreram mais de 50 mil.Em Espanha, mais 950 pessoas foram vitimadas por Covid-19 em 24 horas, entre quarta e quinta-feira. O total de mortos no país vizinho é agora superior a dez mil e o número de infetados já está muito próximo dos valores italianos.Surgem também dados sobre consequências económicas: o desemprego já aumentou mais de nove por cento em território espanhol.Em Itália, o primeiro-ministro afirma que o país ainda está longe de voltar à normalidade e que não é possível aligeirar as medidas de confinamento.Os números de quinta-feira apontam para uma redução do número de mortes. Foram, mesmo assim, 727 em 24 horas. No total, o novo coronavírus já matou ali mais de 13 mil pessoas.