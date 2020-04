Mais atualizações

Marcelo reúne-se com a banca

O quadro internacional



Em Nova Iorque, um tigre num jardim zoológico testou positivo para Covid-19. Nadia, de quatro anos, é o primeiro tigre em todo o mundo a ser diagnosticado com a doença. Há vários animais com sintomas de infeção na mesma estrutura.



Os Estados Unidos registaram no domingo mais de 1200 mortes em 24 horas causadas pela Covid-19, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins.O número total de mortes desde o início da pandemia em território norte-americano é de mais de nove mil. Há perto de 337 mil infetados.Mais de 17 mil pessoas já recuperam da doença.A China indica esta segunda-feira que o número de infetados pelo novo coronavírus é de 1299. É a primeira vez, desde janeiro, que o país está abaixo da barreira dos 1300.Segundo a Comissão Nacional de Saúde do colosso asiático, nas últimas 24 horas foram registados 39 novos casos na China continental.Destes, 38 são casos importados - o único caso de contágio local diagnosticado foi registado na província de Guangdong, vizinha de Macau.O número de pessoas que superam a doença e recebem alta diariamente supera nesta altura os novos infetados. Nas últimas 24 horas, 114 receberam alta.A utilização de de máscaras de proteção pode vir a ser alargada em Portugal, admitiu ontem à noite a ministra da Saúde, em entrevista à RTP.Marta Temido adiantou, todavia, que ainda não há certezas em relação a essa possibilidade.Na mesma entrevista, a governante afirmou ainda que a evolução da curva de infeções em Portugal é encorajadora, sem deixar de advertir que se impõe manter a disciplina.A ministra garantiu que estão a ser feitas compras de material médico de forma mais regular.O Governo admite, por outro lado, que há atrasos na realização de testes, mas garante que a situação vai ser regularizada com o material que está a chegar.A ministra da Saúde apela aos lares para que acolham quem já não precisa de internamento, por causa da pressão que cresce nos hospitais.A Covid-19 já fez 295 vítimas mortais em Portugal. Os últimos dados conhecidos, de domingo, mostram um aumento de 11 por cento face ao dia anterior.Há neste momento 11.278 infetados no país, mais sete por cento.Mais de mil pessoas estão internadas, das quais 267 em unidades de cuidados intensivos.O Presidente da República reúne-se esta segunda-feira com os presidentes dos principais bancos do país. Marcelo Rebelo de Sousa quer agilizar acesso das empresas e famílias ao crédito bancário durante a pandemia.A reunião vai começar às 16h00 e será concretizada por videoconferência.Juntam-se a Marcelo Rebelo de Sousa os presidentes do BPI, da Caixa Geral de Depósitos, do Santander Totta, do Millenium BCP e do Novo Banco.O novo coronavírus, na origem da pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo. Morreram mais de 68 mil. Dos casos de infeção, mais de 283 mil são considerados curados.O continente europeu, com mais de 664 mil infetados e mais de 49 mil mortos, é onde se regista o maior número de casos. Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais: 15.887 óbitos em 128.948 casos confirmados.Para além de Espanha, Estados Unidos e China, os países mais afetados são França, com 8078 mortos em 92.839 casos, Reino Unido, com 4934 mortos em 47.806 casos, Irão, com 3603 mortos em 58.226 caso, e Alemanha, com 1342 mortes em 91.714 casos.A pandemia abarca já 51 dos 55 países e territórios africanos, com mais de 8500 infeções e mais de 360 mortes, de acordo com dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.São Tomé e Príncipe é atualmente o único país lusófono sem notícia de infeções.