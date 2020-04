Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a pandemia da Covid-19 à escala internacional.

Mais atualizações

10h36 - Rali de Portugal foi cancelado



A prova portuguesa já tinha sido adiada depois de estar inicialmente marcada para maio. O Automóvel Club de Portugal tentou todos os esforços para que a mesma tivesse lugar ainda este ano, no final de outubro.



Depois de avaliadas, em conjunto com os parceiros da prova, autarquias e patrocinadores, todas as condições sanitárias e de segurança que a etapa portuguesa do WRC exige, as mesmas não são compatíveis com a imprevisibilidade que se vive, além da incerteza da abertura das fronteiras e do espaço aéreo.



Assim, “o Automóvel Club de Portugal é forçado a cancelar a etapa nacional do Campeonato Mundial de Ralis da FIA 2020”, lê-se num comunicado enviado às redações.



O ACP solicitou já o regresso do WRC a Portugal em maio de 2021.









10h30 - Iémen anuncia as duas primeiras mortes pela doença no país



O Iémen anunciou na quarta-feira à noite as suas duas primeiras mortes pela Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e as organizações não-governamentais (ONG) temem o impacto da pandemia na população deste país devastado pela guerra.



Segundo o comité dedicado à Covid-19 do Ministério da Saúde iemenita, cinco novos casos de pessoas infetadas foram identificados na cidade de Aden (sul), registando no total seis casos em todo o país.



Entre essas pessoas infetadas, duas morreram, segundo o ministro da Saúde iemenita, Nasser Baoum, na noite de quarta-feira num canal de televisão local.



Os testes foram realizados duas vezes nos pacientes infetados, sempre com resultado positivo.







10h12 - Número de mortos em Espanha continua em queda



O número de mortes diárias por Covid-19 em Espanha voltou a diminuir. Nas últimas 24 horas morreram 268 pessoas - o número mais baixo nas últimas seis semanas- , uma diminuição em relação a quarta-feira em que o número foi de 325.







O número total de óbitos é agora de 24.543.



Há ainda 213.435 casos de infeção confirmados, mais 1.309 nas últimas 24 horas.







112.050 pessoas recuperaram da doença.







10h10 - Economia recua na zona euro e UE no 1.º trimestre



A economia da zona euro recuou no primeiro trimestre 3,3% face ao período homólogo e 3,8% na comparação com o anterior, a maior queda registada desde 1995, segundo uma estimativa do Eurostat.



Na União Europeia (UE), o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 2,7% face aos primeiros três meses de 2019 e 3,5% na comparação com último trimestre do ano passado, refere hoje o Eurostat, que destaca o início em março do confinamento devido à Covid-19.







10h05 - Indonésia com mais de 10 mil infetados



A Indonésia confirmou 347 novas infeções por Covid-19, elevando o número para 10.118. Já recuperaram da doença 1.552 pessoas.



Há ainda o registo de mais 10 novas vítimas mortais. Desde o início da pandemia de Covid-19 já morreram 792 pessoas no país do sudeste asiático.



Mais de 72.300 pessoas foram testadas.







9h50 - Número de mortos em África sobe para 1.589 em quase 37 mil casos



O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu para 1.589 nas últimas horas, com quase 37 mil casos da doença registados em 52 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.



De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas o número de mortos subiu de 1.521 para 1.589, enquanto as infeções aumentaram de 34.915 para 36.847.



O número total de doentes recuperados subiu de 11.309 para 12.071.



O norte de África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 1.035 mortos e 14.485 casos registados.



Na África Ocidental, há 228 mortos e 9.465 infeções.



A África Austral contabiliza 117 mortos, em 5.753 casos de covid-19.



A pandemia afeta 52 dos 55 países e territórios de África, com cinco países - África do Sul, Argélia, Egito, Marrocos e Camarões - a concentrarem cerca de metade das infeções pelo novo coronavírus e mais de dois terços das mortes associadas à doença.



O Egito regista 380 mortos e 5.268 infetados, a África do Sul conta 103 mortos e 5.350 doentes infetados, enquanto Marrocos totaliza 168 vítimas mortais e 4.321 casos e os Camarões contabilizam 61 mortos e 1.832 infetados.



O maior número de vítimas mortais regista-se na Argélia (444), em 3.848 doentes infetados.



Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o país com mais infeções, com 197 casos, incluindo o primeiro-ministro no poder e mais três membros do seu Governo, e regista uma morte.



Cabo Verde tem 113 casos, e uma morte, e Moçambique tem 76 casos declarados da doença.



Angola tem 27 casos confirmados de covid-19 e dois mortos e São Tomé e Príncipe regista 14 casos positivos.



A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 315 casos positivos de infeção e um morto, segundo o África CDC.







9h40 - Presidente da Eslovénia envia mensagem solidária a Portugal



O Presidente da Eslovénia enviou um vídeo, em português, ao homólogo Marcelo Rebelo de Sousa, manifestando solidariedade na luta contra o novo coronavírus e expressando admiração pela forma como o povo português tem reagido à pandemia.

O Presidente da Eslovénia enviou um vídeo, em português, ao homólogo Marcelo Rebelo de Sousa, manifestando solidariedade na luta contra o novo coronavírus e expressando admiração pela forma como o povo português tem reagido à pandemia.Borut Pahor fez o mesmo para, pelo menos, mais quinze Presidentes de outros países.





9h25 - Singapura com mais 528 casos a maioria em migrantes



Singapura registou mais 528 novos casos de infeção por Covid-19, a grande maioria trabalhadores migrantes que estão alojados em dormitórios sem condições.



O país regista agora 15.641 infetados.



Cerca de 200 mil trabalhadores migrantes vivem em dormitórios em Singapura, onde as condições das instalações facilitam a propagação do novo coronavírus.





9h10 - Suécia admite pedir à União Europeia que investigue origem da pandemia



A Suécia admitiu hoje pedir à União Europeia que investigue a origem da pandemia do novo coronavírus, juntando-se a outros países, numa decisão que pode deteriorar ainda mais as relações entre Estocolmo e Pequim.



"Quando a crise global da Covid-19 estiver controlada, é razoável e importante que seja realizada uma investigação internacional independente para que se apure a origem e a disseminação do coronavírus", escreveu a ministra da Saúde da Suécia, Lena Hallengren, numa resposta ao parlamento sueco.



A posição de Hallengren surge alinhada com os Estados Unidos, Austrália e Alemanha, que exigiram a Pequim mais informação sobre a origem do vírus. O Governo chinês defendeu que foi sempre transparente e que a origem da doença devia ser deixada para cientistas e não politizada.



A ministra da saúde sueca considerou ser "importante que a forma como toda a comunidade internacional lidou com a pandemia de Covid-19, incluindo a Organização Mundial de Saúde (OMS), seja investigada".



"A Suécia tem o prazer de levantar esta questão no âmbito da cooperação dentro da UE", apontou.







9h00 - Rússia ultrapassa a barreira dos 100 mil casos e regista novo recorde diário



A Rússia registou mais 7.099 casos de infeção por Covid-19, um aumento diário recorde, elevando para 106.498 o número de infetados.



O número oficial de mortos também subiu para 1.073, depois de 101 pessoas terem morrido nas últimas 24 horas. A Rússia registou mais 7.099 casos de infeção por Covid-19, um aumento diário recorde, elevando para 106.498 o número de infetados.O número oficial de mortos também subiu para 1.073, depois de 101 pessoas terem morrido nas últimas 24 horas.





8h45- Casos diários na Alemanha continuam a aumentar



Nas últimas 24 horas, a Alemanha registou 1.478 novos casos de Covid-19, pelo quarto dia consecutivo o número de novas infeções continua a aumentar.



Desde o início da pandemia a Alemanha já registou mais de 160 mil casos, dos quais cerca de 75 por cento já recuperaram. O número de casos ativos é agora de 34.672.



O número de mortes aumentou 173 para 6.288.



O país começou a intensificar os testes, os laboratórios podem realizar mais de 860 mil testes por semana, o dobro da quantidade realizada nas semanas anteriores.





8h30 - Coreia do Sul sem casos de transmissão local



Pela primeira vez, desde 29 de fevereiro, a Coreia do Sul não registou nenhum caso de transmissão local de Covid-19.



O Centro de Controle e Prevenção de Doenças revelou que foram detetadas quatro novas infeções todas importadas.



O país conta com 10.765 casos de Covid-19 e 247 mortos.



Desde o início da pandemia, 9.059 doentes já recuperaram.





8h20 - Ucrânia com mais de dez mil infetados



O ministro da Saúde da Ucrânia revelou que o país conta com 10.406 casos confirmados e que 261 pessoas morreram vítimas de infeção por Covid-19.



A Ucrânia tem em vigor até 11 de maio várias medidas de confinamento. O Governo prevê que o pico da pandemia atinja o país no início do próximo mês.





8h10 - Sri Lanka impõe recolher obrigatório após ressurgimento de novos casos



O Governo do Sri Lanka vai impor hoje o recolher obrigatório pela segunda vez desde que o surto começou, após um recente ressurgimento de novos casos da Covid-19.



O Sri Lanka tem, no total, 630 infetados e sete mortos, desde o início do surto. Destes, 308 casos foram registados após 22 de abril.



Acredita-se que a nova vaga de casos tenha surgido num acampamento da marinha. As autoridades isolaram o campo e tomaram medidas para colocar em quarentena cerca de 4.000 soldados no país.



O novo recolher obrigatório será imposto a partir de hoje às 20h00 (15h30 em Lisboa).



O primeiro, tinha sido imposto no dia 20 de março, mas foi aliviado nos últimos dias em cerca de dois terços do país. O alívio permitia a circulação de pessoas em distritos onde a propagação do vírus havia sido baixa. A capital, Colombo, está entre os distritos considerados de alto risco.







8h00 - China regista quatro casos de infeção nas últimas 24 horas



A China registou quatro casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior, informou hoje a Comissão de Saúde do país.



Não há registo de mais vítimas mortais até às 23h59 de quarta-feira na China, segundo as autoridades chinesas.



O número de infetados ativos no país fixou-se em 619, depois de 32 pessoas terem tido alta, nas últimas 24 horas.



Desde o início da epidemia, a China registou, no total, 82.836 infetados e 4.633 mortos devido a Covid-19. Até ao momento, 77.610 pessoas tiveram alta.







7h54 - Cenário melhora em Timor-Leste

Timor-Leste não regista qualquer novo caso positivo desde 24 de abril.

Sistema de saúde brasileiro lança ataque a Bolsonaro - RTP Notícias https://t.co/Gj91TwI97z — RTPNotícias (@RTPNoticias) April 30, 2020

O primeiro-ministro apresentou ontem aos partidos o plano do Goveerno para a reabertura gradual do país, numa maratona de reuniões. António Costa avisa quee o Governo não hesitará em recuar se este processo correr mal.

O quadro em Portugal

O quadro internacional









Um vídeo divulgado na net pelo diretor de um dos hospitais de Moscovo evidencia a lotação esgotada das camas de reanimação no estabelecimento.



Pela primeira vez desde o início da pandemia, a Rússia registou mais de 100 óbitos em 24 horas. O total das mortes subiu para 972.Um vídeo divulgado na net pelo diretor de um dos hospitais de Moscovo evidencia a lotação esgotada das camas de reanimação no estabelecimento.O Presidente russo, Vladimir Putin, já cancelou o tradicional desfile militar da Vitória a 9 de maio na Praça Vermelha e prolongou o regime de quarentena até 12 de maio.

Citado pela agência Lusa, Sérgio Lobo, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise, afirmou que, do total de 24 casos confirmados, o país tem agora apenas 12 ativos."Temos um aumento grande do número de casos recuperados, mais dez", assinalou Sérgio Lobo na conferência de imprensa diária de atualização da situação da Covid-19.Quanto aos dois professores portugueses que se encontram em isolamento, após testes positivos, Lobo confirmou que tiveram já uma primeira nova análise com resultado negativo, estando à espera da confirmação do segundo resultado negativo para poderem ter alta."Os dois cidadãos portugueses tiveram o primeiro teste negativo", disse.As autoridades timorenses realizaram já testes a 652 pessoas, das quais 435 registaram resultados negativos. Aguardam resultados 193.Em quarentena, tanto em infraestruturas do Estado como em auto confinamento em casa, estão 374 pessoas, entre os quais 40 profissionais de saúde. Já completaram a quarentena 1775 pessoas.O Conselho Nacional de Saúde, órgão vinculado ao Ministério brasileiro da Saúde, classificou de "irresponsáveis, criminosas e genocidas" as ações do Presidente Jair Bolsonaro, face à pandemia da Covid-19.Em carta aberta , o CNS, instância deliberativa do Sistema Único de Saúde do país, apelou ainda a que a população brasileira mantenha o isolamento social como medida preventiva contra a Covid-19, ao contrário do defendido por Jair Bolsonaro."Não bastasse as atitudes irresponsáveis, criminosas e genocidas, além da campanha de desinformação disseminada pelo Presidente da República, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, aplica uma política de austeridade fiscal danosa, que se encontra sob fogo cruzado nas principais economias do mundo, inclusive por aquelas que a defendiam como única alternativa há pouco tempo", acusou o órgão.Os Estados Unidos registaram 2502 mortos nas últimas 24 horas devido à pandemia da Covid-19, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.No total, 60.853 pessoas morreram em território norte-americano.O número de infetados subiu para 1.038.451 com cerca de 120 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.Os Estados Unidos continuam a ser o país com registo de mais mortos e de casos confirmados.Seguem-se Itália (27.682 mortos, mais de 203 mil casos), Reino Unido (26.097 mortos, mais de 162 mil casos), Espanha (24.275 mortos, cerca de 213 mil casos), França (24.087 mortos, cerca de 169 mil casos).O final do estado de emergência e a possível declaração de situação de calamidade são discutidos esta quinta-feira em reunião do Conselho de Ministros.Entre outras medidas, vão ser discutidos quais os sectores comerciais que retomam a atividade dentro das normas de segurança.Perante a possibilidade de um estado de calamidade, a resolução do Conselho de Ministros deverá estabelecer limites ou condicionamentos à circulação.Está prevista a reabertura gradual das atividades económicas.A 4 de maio, têm autorização para reabrir os estabelecimentos comerciais de até 200 metros quadrados, mas com lotação reduzida a metade.A 18 de maio, poderão voltar a funcionar os espaços até 400 metros quadrados e os alunos dos 11.º e 12.º anos poderão voltar às aulas presenciais.Para 1 de junho está prevista a reabertura do restante comércio, incluindo centros comerciais.Entretanto, prossegue a operação de desinfeção das escolas. Os trabalhos abrangem 200 estabelecimentos e envolvem militares do Exército e da Marinha.A primeira escola a ser desinfetada foi a Secundária da Amadora, que foi também a primeira a registar casos de infeção.A epidemia continua a dar sinais de desaceleração em Portugal.Segundo o último boletim epidemiológico, conhecido na quarta-feira, houve 183 casos confirmados num total de mais de 24.500 infetados.Regista-se uma queda pronunciada em três dias. Foram registadas mais 25 mortes, num total de 973. Há mais 81 pessoas recuperadas, num total que se aproxima das 1500.Em Portugal, até ao momento, morreram 973 pessoas das 24.505 confirmadas como infetadas.À escala global, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.Na Europa, o balanço de mortes no Reino Unido por Covid-19 disparou para mais de 26 mil, depois de o Governo ter incluído pela primeira vez os óbitos que ocorreram fora dos hospitais.A revisão de dados adicionou quase 4500 mortes à contabilidade feita na véspera, só com vítimas mortais em internamento.Já Espanha viu o número de mortes aumentar, mas registou mais de seis mil recuperações. O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, admitiu ter cometido erros ao longo do período de epidemia.O Comité de Emergência da Organização Mundial da Saúde volta a reunir-se esta quinta-feira para avaliar a progressão da pandemia, decorridos quase três meses depois de ter aconselhado a declaração de emergência de saúde pública global.O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, adiantou que a reunião, a realizar-se por teleconferência, tem por finalidade "avaliar a evolução da pandemia e analisar as recomendações atualizadas".Esta é a terceira vez que o comité de emergência se reúne por causa do novo coronavírus. O último encontro teve lugar a 30 de janeiro.O comité de emergência da OMS é formado por especialistas em saúde pública e outras áreas da rede internacional que assessora a organização.