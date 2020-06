Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a progressão do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h49 - China deteta três casos nas últimas 24 horas, todos do exterior do país





08h47 - Índia supera Itália no número de contágios





A Índia superou a Itália como o sexto país a registar mais contágios de covid-19, depois de identificar um recorde de quase dez mil infeções nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades.





O Ministério da Saúde registou 9.887 novos casos no sábado, elevando o total para 236.657.



A maioria dos novos casos foi detetada em áreas rurais após o regresso de centenas de milhares de trabalhadores migrantes que deixaram as cidades após o confinamento decretado no final de março.



O confinamento está agora a ser amplamente aplicado em áreas de alto risco, enquanto as autoridades restauraram parcialmente os serviços ferroviários e de voos domésticos, ao mesmo tempo que permitiram a reabertura de lojas e fábricas.



Centros comerciais e locais religiosos devem abrir na segunda-feira com restrições para evitar grandes reuniões.







08h35 - Livrarias independentes lançam manifesto para alertar para a falta de apoios





08h26- Brasil volta a registar mais de 1000 mortes num dia apenas





O Brasil totaliza 35.026 mortes pela covid-19, dos quais 1.005 foram registadas sexta-feira, quarto dia consecutivo em que se ultrapassou a barreira dos mil óbitos diários, informou o Ministério da Saúde.



Em relação ao número de casos confirmados, o Brasil contabilizou 30.830 infetados nas últimas 24 horas, num total de 645.771 pessoas diagnosticadas com a covid-19 desde o início da pandemia.



O país sul-americano, que tem uma população estimada em 210 milhões de habitantes, registou a recuperação de 11.977 pacientes infetados nas últimas 24 horas, totalizando 266.940 pessoas recuperadas da infeção pelo novo coronavírus.





Sábado, 6 de junho de 2020. Até ao momento Portugal contabilizou 1465 vítimas mortais e registou um total de 33969 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Há também a registar 20.526 pessoas que já recuperaram no país do vírus.



O relatório desta sexta-feira indicou ainda que há mais 30 pessoas internadas nos hospitais portugueses com Covid-19. São nesta altura 475 doentes, dos quais 64 nos cuidados intensivos (mais seis do que no dia anterior).